Названы супы, которые вредны для людей старше 60 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие супы не стоит часто есть людям в возрасте.

По словам эксперта, пожилым людям с повышенным уровнем холестерина в крови или атеросклерозом не стоит злоупотреблять наваристыми супами из говядины. Такое жирное блюдо может еще больше поднять холестерин и привести к накоплению атеросклеротических бляшек, инсульту и инфаркту.

Повысить холестерин могут и супы с потрохами. Диетолог предупредила, что в субпродуктах холестерина больше, чем в жирном мясе.

«Гороховый, фасолевый суп многие пожилые не переносят. Они тяжело перевариваются и могут вызвать брожение, дискомфорт. Грибные супы тоже сложно перевариваются и очень часто вызывают различные воспалительные реакции или обострение каких-то определенных процессов в желудочно-кишечном тракте», — отметила эксперт.

Не стоит часто есть и молочные супы, поскольку они могут вызвать брожение у тех, у кого тяжело усваивается молоко, и дискомфорт. Кроме того, добавленный сахар и вермишель повышают уровень глюкозы.

Стоит с осторожностью отнестись и к рисовым супам, сообщает «Москва 24».

«Такой суп можно есть только холодным, это спасает. Тогда крахмал в рисе становится менее резистентным и меньше повышает сахар в крови. Но другое дело, что холодные супы мало кто ест», — пояснила эксперт.

Не стоит увлекаться и жирной солянкой с добавлением различных колбас, потому что пищеварительная система с возрастом становится ослабленной и выработать такое количество различных ферментов для переваривания пищи сложно.

Тем, у кого есть заболевания ЖКТ, не стоит есть острые супы, а тем, кто страдает варикозом, болезнями сердца, тромбообразованием, не нужно употреблять супы из крапивы, потому что растение сгущает кровь. Людям с подагрой нельзя есть щавелевый суп, так как растение повышает уровень мочевой кислоты в крови.

Самими полезными супами для пожилых людей Елена Соломатина назвала вегетарианские, тыквенные, рыбные супы, овощные супы-пюре, блюда с добавлением перловки и нежирные бульоны из индейки.