Рецепты Не испортит фигуру – готовим хумус из нута По Admin - 3 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить на закуску, чтобы и было вкусно, и не калорийно? У нас есть рецепт израильской закуски из нута. Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашем или гренками, или же с овощами. Рецепт классического хумуса Время: 30 минут (8 часов в замачивание) Порции: 3 – 4 Ингредиенты: – 200 граммов нута; – 2 столовые ложки тахины (кунжутная паста); – 5 зубчиков чеснока; – щепотка соли; – кумин; – 200 граммов оливкового масла. Приготовление: Заранее замачиваем нут в воде, лучше бросить его с вечера. Отвариваем нут в подсоленной воде до готовности. В чаше блендера соединяем нут, тахина, чеснок и специи. Измельчаем все в однородную массу. Вливаем в массу масло и продолжаем сбивать хумус. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт израильской закуски? Попробуйте также приготовить вкусную закуску из баклажанов по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоКак сделать домашнее мороженое: лакомство, которое вы точно захотите отведатьБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молоке