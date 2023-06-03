Не испортит фигуру – готовим хумус из нута

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Не знаете, что приготовить на закуску, чтобы и было вкусно, и не калорийно? У нас есть рецепт израильской закуски из нута.

Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо.

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Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашем или гренками, или же с овощами.

Рецепт классического хумуса

  • Время: 30 минут (8 часов в замачивание)
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 200 граммов нута;
– 2 столовые ложки тахины (кунжутная паста);
– 5 зубчиков чеснока;
– щепотка соли;
– кумин;
– 200 граммов оливкового масла.

Приготовление:

  • Заранее замачиваем нут в воде, лучше бросить его с вечера.
  • Отвариваем нут в подсоленной воде до готовности.
  • В чаше блендера соединяем нут, тахина, чеснок и специи. Измельчаем все в однородную массу.
  • Вливаем в массу масло и продолжаем сбивать хумус.

Приятного аппетита!

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