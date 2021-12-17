Не жалеть, а понимать: в Севастополе прошёл круглый стол о проблемах инвалидов

Сенатор Сергей Колбин провёл заседание круглого стола, где обсудили тему доступности городской среды и сложности трудоустройства инвалидов в Севастополе. В обсуждении приняли участие руководители двух Департаментов местного Правительства, Уполномоченные по правам человека и ребёнка, представители общественных организаций и депутаты Законодательного собрания.

В зале общественной организации «Мы вместе – Севастополь» состоялся непростой диалог. Представители различных ветвей власти и общественных организаций обсудили тему доступности городской среды и возможности трудоустройства лиц с инвалидностью. Председательствовал за круглым столом сенатор Российской Федерации Сергей Колбин.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Этот вопрос сейчас на повестке и в Совете Федерации. На него обратила внимание Валентина Ивановна Матвиенко, поэтому по всем субъектам Российской Федерации сейчас будут проведены такие же круглые столы, рабочие совещания с задачей проанализировать и промониторить ситуацию по вышеуказанному вопросу».

В диалоге приняли участие руководители двух Департаментов городского Правительства. Ирина Романец, директор ведомства, отвечающего за культуру, рассказала о просветительской реабилитации, а Елена Сулягина – глава Департамента труда и соцзащиты, озвучила ситуацию с трудоустройством инвалидов. Представители общественных организаций рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто пытается помочь гражданам, с ограниченными возможностями здоровья.

АИДА МЕНАНОВА, председатель севастопольской общественной организации «Особые дети»: «У нас недостаточное количество помещений, где мы могли бы оказывать эти услуги. И те специалисты-профессионалы, которые повышают свою квалификацию на базе некоммерческих организаций, к сожалению, их единицы – нужно обучать специалистов, а потом необходимы доступные помещения. Туда мы могли бы приглашать к себе и на работу, и в центры дневной занятости людей с ментальной инвалидностью. Так как они не могут работать на открытом рынке труда –им нужно создавать специальные условия».

Оксана Журавлёва, заместитель директора по инклюзии Севастопольского профессионального художественного колледжа рассказала, что проблем с получением специальности у инвалидов нет. Есть трудности с поиском нормальной, высокооплачиваемой работы.

ОКСАНА ЖУРАВЛЁВА, заместитель директора по инклюзии Севастопольского профессионального художественного колледжа: «Ведь с особыми потребностями люди – они немножко медлительнее, они более качественно стараются выполнить свою работу, чтобы она понравилась всем. А предпринимателю что нужно, чтобы это было побыстрее и побольше. Поэтому человек с особыми потребностями делает это более качественно, красиво и аккуратнее».

Региональный парламент представляла депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова. Она озвучила проблемы российского общества, из-за которых в итоге складывается неправильное отношение к людям с инвалидностью.

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, депутат Законодательного собрания Севастополя: «У нас мало кто понимает, что люди с особенными потребностями могут быть замечательными работниками. У нас нет понимания, к сожалению, в обществе, что помогать инвалидам – это не просто и не столько жалеть их, а это дать им возможность чувствовать себя равными».

Итоги работы круглого стола, а также актуальность темы доступности городской среды и возможности трудоустройства лиц с инвалидностью подытожил сенатор Сергей Колбин.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «У нас в декабре 2020 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встречался с инвалидами. Были приняты определённые поручения, резолюции. Сейчас мы анализируем ситуацию – что удалось выполнить за год, что не удалось. Чтобы можно было спланировать работу в данном направлении на следующий год».

Результаты обсуждения будут оформлены в специальную резолюцию, которая будет направлена в комитет по социальной работе Совета Федерации, а также в Правительство Севастополя.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко «Севинформбюро»