Рецепты Не жарьте так кабачки: проверенный рецепт оладий на сковороде По Admin - 17 июля, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Кабачки можно приготовить разными способами, но самым вкусным блюдом будут однозначно оладьи или деруны. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Деруны или оладьи из кабачков станут отличным вариантом до обеда или ужина, а еще если запечь их в духовке можно подавать к завтраку. Читайте также Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Они идеально смакуют со сметаной, кефиром, греческим йогуртом или домашним соусом дзадзики. Рецепт оладий из кабачка Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 4 средних картофелины; – 1 кабачок; – 2 куриных яйца; – 1 столовая ложка йогурта или сметаны; – 1 чайная ложка сливочного масла; – половинка репчатого лука; – специи (хмели-сунели, черный молотый перец); – соль; – 1,5 столовой ложки муки. Приготовление: Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой. Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок. Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности. Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной. Приятного аппетита! Понравился рецепт оладий? Попытайтесь также приготовить кабачковую икру, вкуснее, чем в магазине. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Баклажаны, как грибы: теперь только так и готовимЛегко и быстро – рецепт варенья из розыЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейВсего два ингредиента: как сделать домашний вишняк