Рецепты Не консервируйте так кабачки: проверенный малосольный рецепт от шеф-повара По Admin - 7 августа, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Переборщили с покупкой кабачков и теперь не знаете, куда девать? Мы предлагаем попробовать замариновать их и подать на обед. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Малосольные кабачки не только отличная закуска к праздничному столу, но и к обыденному. Они подходят как к мясным блюдам, так и к рыбным. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Поскольку их легко готовить, с ними справится практически каждый. Выбирайте молодые кабачки или цуккини и наслаждайтесь отличным вкусом закуски. Малосольные кабачки Время: 2 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 900 граммов кабачков; – 3 чайные ложки соли; – 2 столовые ложки меда; – 2,5 столовой ложки яблочного уксуса; – 3 – 5 зубков чеснока; – 2 ложки масла; – пол пучка укропа. Приготовление: Нарезаем кабачок 2 – 3 миллиметра толщиной. Перекладываем в миску, засыпаем солью, хорошо перемешиваем, так чтоб каждый кусочек был в соли и оставляем на пол часа. ️Кабачки выпускают очень много воды, поэтому их нужно отжать. Добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Снова все перемешиваем. Поместите все на несколько часов в холодильник и блюдо готово. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить томатный сок на зиму по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Такой десерт не повредит фигуре: рецепт брауни без мукиСтаринные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюдЛучший рецепт тоста из авокадо: узнайте, как вкусно приготовитьНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономКак приготовить запеченный молодой картофель: легкий рецепт и полезные лайфхаки