Не пирог, а золото. Научил арабский повар: аппетитный и простой в приготовлении

Мало говорится о приготовлении творожных пирогов. Однако, выпечка из творога считается одной из самых нежных и сочных. Дело в том, что творог и кефир отлично сочетаются в тесте, что дает особенный эффект выпечке.

Рецепты готовки творожных пирогов есть во множестве кухонь мира. В том числе, в Арабских странах ценят подобную выпечку. Арабы могут приготовить нежный и мягкий, ароматный творожный пирог быстро.

Стоит поделиться секретом быстрого приготовления отменного творожного пирога.

Ингредиенты для творожного пирога:

Яйца — 5 шт.;

Сахар — 200 г;

Соль — щепотка;

Растительное масло — 120 мл;

Кефир — 120 мл;

Мука — 280 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Творог — 300 г;

Сахарная пудра — 3 ст.л.

Приготовление творожного пирога:

Разбиваем в глубокую тару 4 яйца, высыпаем сахар и соль, взбиваем миксером до образования белой жидкой массы. В данную массу выливаем кефир и растительное масло, миксером взбиваем компоненты до однородности.

Просеиваем в яичную массу муку и разрыхлитель, частями. Замешиваем лопаткой жидкое тесто.

Смазываем поверхность формы для выпечки сливочным маслом. Выливаем на дно тесто, распределяем ровным слоем по поверхности.

В творог разбиваем яйцо, высыпаем сахарную пудру. При помощи погружного блендера превращаем творог в кремовую смесь.

Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок. Создаем на поверхности теста узор сетку из творожной массы. Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.

В итоге мы получаем вкусный ароматный творожный пирог.

По желанию можно добавить в тесто ягоды или фрукты.