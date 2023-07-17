Не пирог, а золото. Научил арабский повар: аппетитный и простой в приготовлении

Мало говорится о приготовлении творожных пирогов. Однако, выпечка из творога считается одной из самых нежных и сочных. Дело в том, что творог и кефир отлично сочетаются в тесте, что дает особенный эффект выпечке.
Рецепты готовки творожных пирогов есть во множестве кухонь мира. В том числе, в Арабских странах ценят подобную выпечку. Арабы могут приготовить нежный и мягкий, ароматный творожный пирог быстро.
Стоит поделиться секретом быстрого приготовления отменного творожного пирога.
Ингредиенты для творожного пирога:
- Яйца — 5 шт.;
- Сахар — 200 г;
- Соль — щепотка;
- Растительное масло — 120 мл;
- Кефир — 120 мл;
- Мука — 280 г;
- Разрыхлитель — ч.л.;
- Творог — 300 г;
- Сахарная пудра — 3 ст.л.
Приготовление творожного пирога:
Разбиваем в глубокую тару 4 яйца, высыпаем сахар и соль, взбиваем миксером до образования белой жидкой массы. В данную массу выливаем кефир и растительное масло, миксером взбиваем компоненты до однородности.
Просеиваем в яичную массу муку и разрыхлитель, частями. Замешиваем лопаткой жидкое тесто.
Смазываем поверхность формы для выпечки сливочным маслом. Выливаем на дно тесто, распределяем ровным слоем по поверхности.
В творог разбиваем яйцо, высыпаем сахарную пудру. При помощи погружного блендера превращаем творог в кремовую смесь.
Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок. Создаем на поверхности теста узор сетку из творожной массы. Выпекаем пирог при 180 градусах 40-45 минут.
В итоге мы получаем вкусный ароматный творожный пирог.
По желанию можно добавить в тесто ягоды или фрукты.