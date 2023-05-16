Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

Выпечку с творогом недооценивают из-за того, что многие не умеют ее правильно готовить. Часто в магазинах или даже пекарнях можно приобрести сухие творожные пироги с минимумом начинки.
Дело в том, что творог обязательно должен быть в выпечке, причем в большом количестве. Иначе пирог будет не полноценным и не приобретет молочный и сливочный вкус.
По этой причине, не стоит покупать в магазинах выпечку с творогом. Она некачественная, производители жалеют творога для начинки.
Лучше приготовить пироги с творогом самостоятельно. Так можно полюбить этот необычный вид выпечки.
Ингредиенты для теста творожных пирогов:
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 60 г;
- Соль — 1 ч. л.;
- Ванильный сахар — 1 ст. л.;
- Растительное масло — 100 мл;
- Сметана 20% — 180 г;
- Мука — 250 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Цедра одного апельсина.
Ингредиенты для начинки:
- Творог 9% — 500 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 80 г;
- Соль — 0,5 ч. л.;
- Сметана 20 % — 3 ст. л.;
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.;
- Изюм — 50 г;
- Курага — 50 г;
- Сушеная клюква — 50 г.
Приготовление творожных пирогов:
В миске с яйцами нужно соединить соль, ванильный и классический сахар — взбить миксером до образования белой массы. В яичный мусс нужно вылить растительное масло, добавить сметану и перемешать.
В полученную яичную смесь просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. В тесто высыпаем цедру, смешиваем.
5 столовых ложек теста перекладываем в кондитерский мешок. Для приготовления начинки нужно соединить в одной таре творог с яйцами, сахаром, сметаной и солью.
Взбивать начинку нужно погружным блендером до однородной массы. В творог высыпаем кукурузную муку, смешиваем. Добавляем изюм, курагу и сушеную клюкву.
В форму для выпечки выкладываем тесто, распределяем ровным слоем по дну. На тесто кладем творожную начинку, создаем узор при помощи кондитерского мешка.
Далее остается выпечь в духовке при 180 градусах пирог. Это занимает около 45 минут.
После выпекания творожный пирог нужно остудить и переложить в другую тару. Получается сочный пирог с большим количеством начинки.