Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

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Выпечку с творогом недооценивают из-за того, что многие не умеют ее правильно готовить. Часто в магазинах или даже пекарнях можно приобрести сухие творожные пироги с минимумом начинки.

Дело в том, что творог обязательно должен быть в выпечке, причем в большом количестве. Иначе пирог будет не полноценным и не приобретет молочный и сливочный вкус.

По этой причине, не стоит покупать в магазинах выпечку с творогом. Она некачественная, производители жалеют творога для начинки.

Лучше приготовить пироги с творогом самостоятельно. Так можно полюбить этот необычный вид выпечки.

Ингредиенты для теста творожных пирогов:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 60 г;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • Растительное масло — 100 мл;
  • Сметана 20% — 180 г;
  • Мука — 250 г;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Цедра одного апельсина.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог 9%  — 500 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 80 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сметана 20 % — 3 ст. л.;
  • Крахмал кукурузный — 3 ст. л.;
  • Изюм — 50 г;
  • Курага — 50 г;
  • Сушеная клюква — 50 г.

Приготовление творожных пирогов:

В миске с яйцами нужно соединить соль, ванильный и классический сахар — взбить миксером до образования белой массы. В яичный мусс нужно вылить растительное масло, добавить сметану и перемешать.

В полученную яичную смесь просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. В тесто высыпаем цедру, смешиваем.

5 столовых ложек теста перекладываем в кондитерский мешок. Для приготовления начинки нужно соединить в одной таре творог с яйцами, сахаром, сметаной и солью.

Взбивать начинку нужно погружным блендером до однородной массы. В творог высыпаем кукурузную муку, смешиваем. Добавляем изюм, курагу и сушеную клюкву.

В форму для выпечки выкладываем тесто, распределяем ровным слоем по дну. На тесто кладем творожную начинку, создаем узор при помощи кондитерского мешка.

Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

Далее остается выпечь в духовке при 180 градусах пирог. Это занимает около 45 минут.

Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

После выпекания творожный пирог нужно остудить и переложить в другую тару. Получается сочный пирог с большим количеством начинки.

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