Не пирог, а золото. Сочная выпечка с творогом: всем подругам раздала рецепт

Выпечку с творогом недооценивают из-за того, что многие не умеют ее правильно готовить. Часто в магазинах или даже пекарнях можно приобрести сухие творожные пироги с минимумом начинки.

Дело в том, что творог обязательно должен быть в выпечке, причем в большом количестве. Иначе пирог будет не полноценным и не приобретет молочный и сливочный вкус.

По этой причине, не стоит покупать в магазинах выпечку с творогом. Она некачественная, производители жалеют творога для начинки.

Лучше приготовить пироги с творогом самостоятельно. Так можно полюбить этот необычный вид выпечки.

Ингредиенты для теста творожных пирогов:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 60 г;

Соль — 1 ч. л.;

Ванильный сахар — 1 ст. л.;

Растительное масло — 100 мл;

Сметана 20% — 180 г;

Мука — 250 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Цедра одного апельсина.

Ингредиенты для начинки:

Творог 9% — 500 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 80 г;

Соль — 0,5 ч. л.;

Сметана 20 % — 3 ст. л.;

Крахмал кукурузный — 3 ст. л.;

Изюм — 50 г;

Курага — 50 г;

Сушеная клюква — 50 г.

Приготовление творожных пирогов:

В миске с яйцами нужно соединить соль, ванильный и классический сахар — взбить миксером до образования белой массы. В яичный мусс нужно вылить растительное масло, добавить сметану и перемешать.

В полученную яичную смесь просеиваем муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. В тесто высыпаем цедру, смешиваем.

5 столовых ложек теста перекладываем в кондитерский мешок. Для приготовления начинки нужно соединить в одной таре творог с яйцами, сахаром, сметаной и солью.

Взбивать начинку нужно погружным блендером до однородной массы. В творог высыпаем кукурузную муку, смешиваем. Добавляем изюм, курагу и сушеную клюкву.

В форму для выпечки выкладываем тесто, распределяем ровным слоем по дну. На тесто кладем творожную начинку, создаем узор при помощи кондитерского мешка.

Далее остается выпечь в духовке при 180 градусах пирог. Это занимает около 45 минут.

После выпекания творожный пирог нужно остудить и переложить в другую тару. Получается сочный пирог с большим количеством начинки.