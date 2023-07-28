Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

По
Admin
-
0
56

Готовить пироги умеет почти каждая домохозяйка. Причем у каждой женщины есть свой рецепт вкусного пирога — фирменный. Однако, молодым кулинарам бывает трудно научиться сделать пышный вкусный пирог. Играет много фактором, из-за которых постоянно возникают ошибки. При этом, в приготовлении пирогов важна практика. Чем чаще замешивается тесто и готовится начинка, тем быстрее кулинар усваивает правила приготовления выпечки.

В особенности бывает сложно сделать творожный пирог. Но, с данным рецептом пирог с творожной начинкой получится у всех.

Ингредиенты теста для творожного пирога:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 200 г;
  • Растительное масло — 120 мл;
  • Кефир — 120 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Разрыхлитель — 8 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог — 300 г;
  • Сахарная пудра — 3 ст.л.;
  • Ванильный сахар — 8 г;
  • Яйцо — шт.

Приготовление творожного пирога:

В глубокую чашу разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем миксером до образования белой жидкой массы. В данную массу выливаем растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.

Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Замешиваем жидкое тесто, которое переливаем в форму, застеленную пергаментом.

Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

Творог смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Разбиваем в творожную массу яйцо, блендером доводим смесь до однородности.

Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок, создаем на поверхности теста узор — крупную сетку.

Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

 

В результате получается сочный и нежный творожный пирог. После приготовления рекомендуется посыпать сахарной пудрой верхушку.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА