Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

Готовить пироги умеет почти каждая домохозяйка. Причем у каждой женщины есть свой рецепт вкусного пирога — фирменный. Однако, молодым кулинарам бывает трудно научиться сделать пышный вкусный пирог. Играет много фактором, из-за которых постоянно возникают ошибки. При этом, в приготовлении пирогов важна практика. Чем чаще замешивается тесто и готовится начинка, тем быстрее кулинар усваивает правила приготовления выпечки.

В особенности бывает сложно сделать творожный пирог. Но, с данным рецептом пирог с творожной начинкой получится у всех.

Ингредиенты теста для творожного пирога:

Яйца — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 200 г;

Растительное масло — 120 мл;

Кефир — 120 мл;

Мука — 300 г;

Разрыхлитель — 8 г.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 г;

Сахарная пудра — 3 ст.л.;

Ванильный сахар — 8 г;

Яйцо — шт.

Приготовление творожного пирога:

В глубокую чашу разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем миксером до образования белой жидкой массы. В данную массу выливаем растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.

Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Замешиваем жидкое тесто, которое переливаем в форму, застеленную пергаментом.

Творог смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Разбиваем в творожную массу яйцо, блендером доводим смесь до однородности.

Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок, создаем на поверхности теста узор — крупную сетку.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

В результате получается сочный и нежный творожный пирог. После приготовления рекомендуется посыпать сахарной пудрой верхушку.