Не пирог, а золото. Все подруги выпрашивали рецепт: сочная и нежная творожная выпечка

Готовить пироги умеет почти каждая домохозяйка. Причем у каждой женщины есть свой рецепт вкусного пирога — фирменный. Однако, молодым кулинарам бывает трудно научиться сделать пышный вкусный пирог. Играет много фактором, из-за которых постоянно возникают ошибки. При этом, в приготовлении пирогов важна практика. Чем чаще замешивается тесто и готовится начинка, тем быстрее кулинар усваивает правила приготовления выпечки.
В особенности бывает сложно сделать творожный пирог. Но, с данным рецептом пирог с творожной начинкой получится у всех.
Ингредиенты теста для творожного пирога:
- Яйца — 4 шт.;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 200 г;
- Растительное масло — 120 мл;
- Кефир — 120 мл;
- Мука — 300 г;
- Разрыхлитель — 8 г.
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 300 г;
- Сахарная пудра — 3 ст.л.;
- Ванильный сахар — 8 г;
- Яйцо — шт.
Приготовление творожного пирога:
В глубокую чашу разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем миксером до образования белой жидкой массы. В данную массу выливаем растительное масло и кефир, продолжаем взбивать.
Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Замешиваем жидкое тесто, которое переливаем в форму, застеленную пергаментом.
Творог смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Разбиваем в творожную массу яйцо, блендером доводим смесь до однородности.
Перекладываем творожную массу в кондитерский мешок, создаем на поверхности теста узор — крупную сетку.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
В результате получается сочный и нежный творожный пирог. После приготовления рекомендуется посыпать сахарной пудрой верхушку.