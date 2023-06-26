Не пончики, и не пирожки. Нашла рецепт намного вкуснее: готовлю только по просьбе своих домочадцев.

Пироги — это старинное славянское блюдо, которое давно уже стало частью культуры страны. О пирогах часто упоминается в сказках, летописях и прочих источниках.

Важным фактором гостеприимства хозяев по славянским обычаем считается накрытый стол. Если на столе перед гостем имеются горячие ароматные пирожки — это пик уважения к человеку.

Сейчас пироги готовят самостоятельно довольно редко. Чаще люди используют другие закуски для чаепития. Однако, стоит все же приготовить пышные пирожки дома.

Ингредиенты для мясных пирожков:

мука — кг;

молоко — 300 мл;

вода — 200 мл;

сливочное масло — 70 г;

сахар — ст.л.;

соль — 1.5 ч.л.;

дрожжи — ст.л.;

яйцо 1-шт.;

Ингредиенты для начинки;

картофель — 3 шт.;

морковь — шт.;

яйцо — 4 шт.;

лук репчатый — шт.;

фарш говяжий — 350 г;

зеленый лук — пучок;

молотый кориандр — ч.л.;

масло растительное — 60 мл.

Приготовление мясных пирожков:

В миску с мукой высыпаем сахар, соль и дрожжи. Разбиваем в муку яйцо, выливаем воду и молоко, замешиваем вручную липкое и эластичное однородное тесто.

В тесто смешиваем теплое сливочное масло до полного растворения компонента. Оставляем колобок под блюдом или в пищевой пленке, пока готовится начинка.

Очищаем и нарезаем небольшими кусочками картофель и морковь, отвариваем до готовности. Отваренные овощи превращаем в пюре.

Нарезаем мелко репчатый лук, обжариваем на растительном масле в сковороде до золотистого оттенка. К луку выкладываем фарш, обжариваем до готовности.

Смешиваем фарш и лук с молотым кориандром, добавляем соль по вкусу. Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем мелким кубиком отварные яйца.

В отдельной миске соединяем обжаренные репчатый лук и фарш с зеленым луком и яйцом. Тесто делим на небольшие колобки — около 15 штук.

Накрываем колобки пищевой пленкой и оставляем настаиваться 10 минут. Затем каждый пирожок сдавливаем в толстую лепешку, куда выкладываем по столовой ложке начинки.

Края теста запечатываем, оставляя начинку внутри. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем пирожки.

Обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

После обжарки пирожкам требуется дать слегка остыть.

При этом, после остывания выпечка не потеряет форму и останется мягкой.