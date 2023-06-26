Не пончики, и не пирожки. Нашла рецепт намного вкуснее: готовлю только по просьбе своих домочадцев.

Пироги — это старинное славянское блюдо, которое давно уже стало частью культуры страны. О пирогах часто упоминается в сказках, летописях и прочих источниках.
Важным фактором гостеприимства хозяев по славянским обычаем считается накрытый стол. Если на столе перед гостем имеются горячие ароматные пирожки — это пик уважения к человеку.
Сейчас пироги готовят самостоятельно довольно редко. Чаще люди используют другие закуски для чаепития. Однако, стоит все же приготовить пышные пирожки дома.
Ингредиенты для мясных пирожков:
- мука — кг;
- молоко — 300 мл;
- вода — 200 мл;
- сливочное масло — 70 г;
- сахар — ст.л.;
- соль — 1.5 ч.л.;
- дрожжи — ст.л.;
- яйцо 1-шт.;
Ингредиенты для начинки;
- картофель — 3 шт.;
- морковь — шт.;
- яйцо — 4 шт.;
- лук репчатый — шт.;
- фарш говяжий — 350 г;
- зеленый лук — пучок;
- молотый кориандр — ч.л.;
- масло растительное — 60 мл.
Приготовление мясных пирожков:
В миску с мукой высыпаем сахар, соль и дрожжи. Разбиваем в муку яйцо, выливаем воду и молоко, замешиваем вручную липкое и эластичное однородное тесто.
В тесто смешиваем теплое сливочное масло до полного растворения компонента. Оставляем колобок под блюдом или в пищевой пленке, пока готовится начинка.
Очищаем и нарезаем небольшими кусочками картофель и морковь, отвариваем до готовности. Отваренные овощи превращаем в пюре.
Нарезаем мелко репчатый лук, обжариваем на растительном масле в сковороде до золотистого оттенка. К луку выкладываем фарш, обжариваем до готовности.
Смешиваем фарш и лук с молотым кориандром, добавляем соль по вкусу. Шинкуем мелко зеленый лук, нарезаем мелким кубиком отварные яйца.
В отдельной миске соединяем обжаренные репчатый лук и фарш с зеленым луком и яйцом. Тесто делим на небольшие колобки — около 15 штук.
Накрываем колобки пищевой пленкой и оставляем настаиваться 10 минут. Затем каждый пирожок сдавливаем в толстую лепешку, куда выкладываем по столовой ложке начинки.
Края теста запечатываем, оставляя начинку внутри. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем пирожки.
Обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.
После обжарки пирожкам требуется дать слегка остыть.
При этом, после остывания выпечка не потеряет форму и останется мягкой.