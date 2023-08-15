Не поступайте так никогда: ошибки, которые испортят любую консервацию

Зимняя консервация овощей или фруктов – всегда кропотливая работа, требующая не только проверенного рецепта, но и определенных навыков. Чтобы испортить труд, мы предлагаем ознакомиться с самыми попуярными ошибками, которые допускают при консервации.

ПИТАНИЕ

Перед началом любой работы нужно подготовить все продукты, простерилизовать банки, крышки. Но иногда бывает, что все согласно рецепту, а закрутка испортилась или «выстрелила». Чтобы больше не допускать ошибок, советуем придерживаться простых, но действенных советов.

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Не используйте поврежденные овощи и фрукты

Продукты для консервации нужно отбирать особенно тщательно, как мыть. Выбирайте только свежие, плотные, не перезрелые и не искусаемые насекомыми плоды, на которых нет дефектов: плесени, темных пятен и вмятин. Срезанная испорченная часть овоща или фрукта может испортить работу и другие ингредиенты.

Недостаточно стерильная тара

Недостаточно просто стерилизовать банки, их следует осмотреть на предмет сколов и трещин, выбрать цели, хорошо вымыть. Стерилизовать их нужно в разогретой до 130 градусов духовке около 30 минут или поставить банки в кастрюлю с кипящей водой шейкой вниз на 15 минут.

Некачественные крышки

Казалось бы, крышки не портятся и не могут навредить. Помните, если крышки лежат более полугода, резинка внутри может утратить эластичность. Также перед работой прокипятите крышки в течение 3-5 минут.

Плохо закрытая банка

Консервация может взорваться, если ее крышку недостаточно закрутили или, напротив, немного переусердствовали в этом. Также герметичности не будет, если на крышке нет специального резинового кольца.

Соль

Соль с большим содержанием йода может привести к потемнению продуктов консервирования. Используйте обычную.