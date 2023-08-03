Рецепты Не путайте с котлетами – рецепт мазуриков по-волынски По Admin - 3 августа, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Удивлены, что никогда еще не готовили это блюдо дома или впервые о нем слышите? Мазурики – это не котлеты, а настоящее произведение кулинарного искусства украинской кухни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рецепт прямо из Волыни, ведь именно там их приготовили впервые. Для сочности мы добавили к мазурикам сыр в начинку. Так они еще вкуснее! Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Готовить их просто: в куриный фарш заворачиваем брусочек моцареллы, погружаем все в яйца, затем – в панировочных сухарях. Далее жарим и подаем на стол. Рецепт волынских мазуриков Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 800 граммов куриного или индюшачьего фарша; – панировочные сухари; – 50 граммов сливочного масла; – куриное яйцо; – 200 граммов сыра моцарелла куском; – соль; – черный молотый перец; – масло для жарки. Приготовление: Смешиваем фарш, растопленное сливочное масло и 30 г панировочных сухарей. Солим и перчим все по вкусу. Формируем мазурики, они похожи на челноки. Внутрь добавляем моцареллу нарезанную длинными кусками. Впитываем сформированный мазурик в яйцо, затем в сухари и жарим с двух сторон до румяности на среднем огне. Подаем блюдо к столу горячим. Мазурики хорошо нравятся со свежим салатом, картофелем или гречкой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант салата с крабовыми палочками. На Перекоп.инфо можно прочитать про:К мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от КлопотенкаБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовВ торт или кофе: как приготовить домашнюю карамельТри холодных супа на лето – пальчики оближете