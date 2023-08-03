Не путайте с котлетами – рецепт мазуриков по-волынски

По
Admin
-
0
45

Удивлены, что никогда еще не готовили это блюдо дома или впервые о нем слышите? Мазурики – это не котлеты, а настоящее произведение кулинарного искусства украинской кухни.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Рецепт прямо из Волыни, ведь именно там их приготовили впервые. Для сочности мы добавили к мазурикам сыр в начинку. Так они еще вкуснее!

Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина

Готовить их просто: в куриный фарш заворачиваем брусочек моцареллы, погружаем все в яйца, затем – в панировочных сухарях. Далее жарим и подаем на стол.

Рецепт волынских мазуриков

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 800 граммов куриного или индюшачьего фарша;
– панировочные сухари;
– 50 граммов сливочного масла;
– куриное яйцо;
– 200 граммов сыра моцарелла куском;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Смешиваем фарш, растопленное сливочное масло и 30 г панировочных сухарей. Солим и перчим все по вкусу.
  • Формируем мазурики, они похожи на челноки. Внутрь добавляем моцареллу нарезанную длинными кусками.
  • Впитываем сформированный мазурик в яйцо, затем в сухари и жарим с двух сторон до румяности на среднем огне.
  • Подаем блюдо к столу горячим. Мазурики хорошо нравятся со свежим салатом, картофелем или гречкой.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант салата с крабовыми палочками.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА