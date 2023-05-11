Не ставьте это в холодильник, чтобы не платить больше за электроэнергию: должен знать каждый

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Admin
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Завтрак многих – это хлеб с маслом и дополнительными продуктами.

Чтобы сделать его интереснее, добавьте пару ингредиентов в сливочное масло.

Вам понадобится всего три составляющих:

  • 0,18 килограмма сливочного масла;
  • 1 небольшой лимон;
  • зеленая смесь (укроп, петрушка и другое на ваш вкус).

Вкус блюда во многом зависит от сливочного масла.

Выбирайте проверенного производителя и максимальную жирность. 

Чем ниже процент жира продукта, тем безвкуснее он будет.

Перед тем, как готовить масло по специальному рецепту, достаньте его из холодильника.

Можно сразу снять упаковку и положить его в емкость для дальнейшей готовки.

Пока оно будет нагреваться при комнатной температуре, с помощью мелкой терки снимите с лимона цедру.

Хватит одной-двух чайных ложек (количество на ваше усмотрение).

Затем отожмите лимон, чтобы собрать полторы столовые ложки натурального сока.

Как можно мельче нашинкуйте всю зелень.

Добавьте ее к растаявшему маслу, а затем внесите туда же цедру и лимонный сок.

Переложите массу в удобную емкость для хранения и поместите в холодильник.

Когда масло затвердеет (приблизительно через три часа), можете подавать его столу.

 

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