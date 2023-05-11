Не ставьте это в холодильник, чтобы не платить больше за электроэнергию: должен знать каждый

Завтрак многих – это хлеб с маслом и дополнительными продуктами.
Чтобы сделать его интереснее, добавьте пару ингредиентов в сливочное масло.
Вам понадобится всего три составляющих:
- 0,18 килограмма сливочного масла;
- 1 небольшой лимон;
- зеленая смесь (укроп, петрушка и другое на ваш вкус).
Вкус блюда во многом зависит от сливочного масла.
Выбирайте проверенного производителя и максимальную жирность.
Чем ниже процент жира продукта, тем безвкуснее он будет.
Перед тем, как готовить масло по специальному рецепту, достаньте его из холодильника.
Можно сразу снять упаковку и положить его в емкость для дальнейшей готовки.
Пока оно будет нагреваться при комнатной температуре, с помощью мелкой терки снимите с лимона цедру.
Хватит одной-двух чайных ложек (количество на ваше усмотрение).
Затем отожмите лимон, чтобы собрать полторы столовые ложки натурального сока.
Как можно мельче нашинкуйте всю зелень.
Добавьте ее к растаявшему маслу, а затем внесите туда же цедру и лимонный сок.
Переложите массу в удобную емкость для хранения и поместите в холодильник.
Когда масло затвердеет (приблизительно через три часа), можете подавать его столу.