Не своё – не жалко. Из-за кого в Крыму «уходят» бюджетные миллионы

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 28. АиФ-Крым №28 08/07/2020

Наверное, для многих людей 90 тысяч рублей – деньги не такие уж и большие. Но для других, особенно живущих в сёлах, огромные.

Недавно прокуратура Крыма, проверив, как реализуется программа благоустройства на территории Мысовского сельского поселения, что в Ленинском районе, обнаружила «исчезновение» именно такой суммы.

Доверчивые люди

Почему стоки в Коктебеле не очищаются и сливаются в море? То есть, по бумагам они якобы были успешно потрачены. На очистку колодца, водосточной и дренажной системы, и прочие улучшения. А на деле никаких работ никто не провёл. Теперь предстоит выяснять, то ли чиновник, подписавший акты выполненных работ оказался наивным и доверчивым, то ли сознательно совершил хищение.