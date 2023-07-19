Не теряют хрусткость и хорошо сохраняются: маринованные огурцы на зиму

Нет лучше консервации, чем маринованные огурцы, приготовленные по традиционному рецепту. Это проверенный способ хранения лучших закруток.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Рецепт с давними традициями – это проверенная классика. Вы можете быть уверены, что эта консервация простоит всю зиму. Но она такая вкусная, что вам захочется все съесть еще до первого снега.

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Рецепт маринованных огурцов

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 литра

Так хрустяще / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2 килограмма небольших огурцов;

2 небольшие головки чеснока;

большой пучок укропа с зонтиками;

кусочек корня и листьев хрена;

2 литра кипятка;

4 плоские ложки каменной соли;

также можно давать: зеленые листья дуба и черной смородины, листья винограда или вишни.

Приготовление:

Огурцы тщательно промойте под проточной холодной водой. Также промойте фенхель, хрен и листья (если используете).

Корень хрена нарежьте более мелкими полосками, а головки чеснока удалите зубчики. Зубчики чеснока чистить не нужно.

Подготовьте четыре чистых банка по 1 литру. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Также нужны винтовые крышки. Используйте только неповрежденные банки и крышки.

Все продукты разделите поровну на четыре части.

На дно каждой банки положите немного укропа, зубчики чеснока, кусочки и листья хрена или дуба (если есть).

Начинайте укладывать огурцы. Составьте их вертикально. Старайтесь поместить в банк как можно больше огурцов.

Вскипятите два литра воды и добавьте в нее четыре столовых ложки каменной соли. Помешивайте воду, пока в ней не растворится соль.

Залейте все банки горячей водой и посолите. Слегка встряхните банку, чтобы вода проникла во все пузырьки воздуха внутри банки. Рассол должен полностью покрывать огурцы.

Плотно закройте банки и оставьте на три дня в комнате где будет около 20 градусов. По истечении этого времени можно переместить банки с огурцами в амбар или погреб. Огурцы замаринуются примерно через две недели и максимум через 20 дней.

После того как банки будут закручены, их можно перевернуть вверх дном, завернуть в полотенце или хлопчатобумажную ткань и оставить до полного охлаждения.

Приготовьте к паре соленые огурцы на зиму.