Рецепты Не теряют хрусткость и хорошо сохраняются: маринованные огурцы на зиму По Admin - 19 июля, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Нет лучше консервации, чем маринованные огурцы, приготовленные по традиционному рецепту. Это проверенный способ хранения лучших закруток. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Рецепт с давними традициями – это проверенная классика. Вы можете быть уверены, что эта консервация простоит всю зиму. Но она такая вкусная, что вам захочется все съесть еще до первого снега. Читайте Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Рецепт маринованных огурцов Время: 30 минут Порций: 4 литра Так хрустяще / Фото ania gotuje Ингредиенты: 2 килограмма небольших огурцов; 2 небольшие головки чеснока; большой пучок укропа с зонтиками; кусочек корня и листьев хрена; 2 литра кипятка; 4 плоские ложки каменной соли; также можно давать: зеленые листья дуба и черной смородины, листья винограда или вишни. Приготовление: Огурцы тщательно промойте под проточной холодной водой. Также промойте фенхель, хрен и листья (если используете). Корень хрена нарежьте более мелкими полосками, а головки чеснока удалите зубчики. Зубчики чеснока чистить не нужно. Подготовьте четыре чистых банка по 1 литру. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Также нужны винтовые крышки. Используйте только неповрежденные банки и крышки. Все продукты разделите поровну на четыре части. На дно каждой банки положите немного укропа, зубчики чеснока, кусочки и листья хрена или дуба (если есть). Начинайте укладывать огурцы. Составьте их вертикально. Старайтесь поместить в банк как можно больше огурцов. Вскипятите два литра воды и добавьте в нее четыре столовых ложки каменной соли. Помешивайте воду, пока в ней не растворится соль. Залейте все банки горячей водой и посолите. Слегка встряхните банку, чтобы вода проникла во все пузырьки воздуха внутри банки. Рассол должен полностью покрывать огурцы. Плотно закройте банки и оставьте на три дня в комнате где будет около 20 градусов. По истечении этого времени можно переместить банки с огурцами в амбар или погреб. Огурцы замаринуются примерно через две недели и максимум через 20 дней. После того как банки будут закручены, их можно перевернуть вверх дном, завернуть в полотенце или хлопчатобумажную ткань и оставить до полного охлаждения. Приготовьте к паре соленые огурцы на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеКлассическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филеК мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от КлопотенкаДля себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкойНабросали в банку ягод и закрутили: компот из черешни – готовится в считанные минуты