Не только жареные: три рецепта как вкусно приготовить кабачки

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В сезон кабачков мы обычно готовим из них оладьи или просто жарим в кляре. Предлагаем немного разнообразить рацион и подать что-то новое.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил три вкусных и проверенных рецепта из кабачков, которые вы точно захотите повторить еще и еще.

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Спагетти из кабачка

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 кабачки;
– 1 ложка оливкового масла;
– 1 помидор;
– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  • Натрите кабачки на терке для моркови по-корейски.
  • Сделайте крестообразный надрез на помидоре, опустите его на 1 – 2 минуты в кипяток и очистите от кожуры. Затем нарежьте помидор кубиками, мелко нашинкуйте чеснок, выложите это вместе в сковороду и тушите на медленном огне до выпаривания лишней жидкости.
  • Посолите и поперчите массу на сковороде и перемешайте. После этого добавьте натертые кабачки и жарьте в течение 5-7 минут.
  • Советы по приготовлению
  • Лучше не перемешивать ингредиенты ложкой или вилкой, чтобы кабачки не превратились в однородную массу, а протряхивать сковороду.
  • Если в процессе жарки образовалось много жидкости, процедите спагетти через дуршлаг.

Запеканка из кабачков и помидоров

  • Время: 40 минут

Ингредиенты:
– кабачки;
– помидоры;
– твердый сыр;
– чеснок;
– майонез;
– свежая зелень;
– яйца и мука для кляра.

Приготовление:

  • Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон.
  • Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом.
  • Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку.
  • Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки сыра и кабачки тоже дойдут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового торта слоями

Время: 2 часа
Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачка;
– 2 куриных яйца;
– 4 ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 400 граммов крем-сыра;
– 100 граммов йогурта или сливок;
– 2 помидора;
_ свежая зелень.

Приготовление:

  • Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем.
  • Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи.
  • Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина.
  • Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами.
  • Прячем в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита!

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