Рецепты Не только жареные: три рецепта как вкусно приготовить кабачки По Admin - 28 июля, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон кабачков мы обычно готовим из них оладьи или просто жарим в кляре. Предлагаем немного разнообразить рацион и подать что-то новое. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три вкусных и проверенных рецепта из кабачков, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Спагетти из кабачка Время: 15 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 кабачки; – 1 ложка оливкового масла; – 1 помидор; – 2 зубчика чеснока. Приготовление: Натрите кабачки на терке для моркови по-корейски. Сделайте крестообразный надрез на помидоре, опустите его на 1 – 2 минуты в кипяток и очистите от кожуры. Затем нарежьте помидор кубиками, мелко нашинкуйте чеснок, выложите это вместе в сковороду и тушите на медленном огне до выпаривания лишней жидкости. Посолите и поперчите массу на сковороде и перемешайте. После этого добавьте натертые кабачки и жарьте в течение 5-7 минут. Советы по приготовлению Лучше не перемешивать ингредиенты ложкой или вилкой, чтобы кабачки не превратились в однородную массу, а протряхивать сковороду. Если в процессе жарки образовалось много жидкости, процедите спагетти через дуршлаг. Запеканка из кабачков и помидоров Время: 40 минут Ингредиенты: – кабачки; – помидоры; – твердый сыр; – чеснок; – майонез; – свежая зелень; – яйца и мука для кляра. Приготовление: Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон. Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом. Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку. Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки сыра и кабачки тоже дойдут до готовности. Приятного аппетита! Рецепт кабачкового торта слоями Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм кабачка; – 2 куриных яйца; – 4 ложки муки; – соль; – черный молотый перец; – 400 граммов крем-сыра; – 100 граммов йогурта или сливок; – 2 помидора; _ свежая зелень. Приготовление: Кабачок натираем на терку. Часть на мелкой, а другую – на большой. Солим и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Всю влагу хорошо сцеживаем и выжимаем. Добавляем яйца, 2 измельченных зубчика чеснока и муку – перемешиваем. Масса должна быть густой, как на оладьи. Выкладываем на горячую сковороду, размазываем по поверхности. Жарим на среднем огне с двух сторон до румяности. У вас получится ориентировочно 4 блина. Крем-сыр смешаем с щепоткой соли, зеленью и сливками (или йогуртом). Перемазываем каждый кабачковый блинчик и перекладываем тонко нарезанными томатами. Прячем в холодильник на 1 час. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Возвращаемся в детство: рецепт трубочек с белковым кремомДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДесерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиСладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыТакой светлый праздник: 3 простых и небанальных завтрака, которым точно обрадуется мама