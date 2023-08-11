Не только консервированные цели: что приготовить из помидоров на зиму

Консервация из помидоров – отличное предложение для вкусного дополнения к обеду в зимний период. Обязательно попробуйте эти простые рецепты закруток из помидоров. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Для приготовления закруток из помидоров требуются простейшие ингредиенты – разноцветный перец, кабачок, перец и помидоры. Это отличные идеи для консервации на зиму. Так вкусно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты Рецепт лечо из помидоров Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм цуккини;

– 1 килограмм красного перца;

– 500 грамм желтого перца;

– 500 грамм зеленого перца;

– 1 килограмм лука;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 50 миллилитров масла;

– 10 грамм паприки;

– 10 грамм черного перца;

– 10 грамм соли. Приготовление: Все овощи тщательно вымойте. Перец очистите от семян и нарежьте большими кубиками.

Кабачки разделите на полмесяца.

Помидоры ошпарьте, очистите от кожуры, затем нарежьте на восьмые части.

Лук очистите и измельчите.

Разогрейте растительное масло в большой кастрюле. Выложите лук. Подождите, пока она станет прозрачной, затем добавьте перец, цуккини и помидоры.

Посыпьте овощи солью, чтобы они побыстрее пустили сок. Перемешайте.

Добавьте перец и паприку. Варить овощи около 15 минут, пока они не станут мягкими и не образуется густой томатный соус.

Разложите лечо по банкам. Сверху на каждое полейте по столовой ложке растительного масла. Переверните. Пастеризуйте их в течение 15 минут в кастрюле. Рецепт салата из помидоров на зиму Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 250 грамм лука;

– 100 грамм масла;

– 100 грамм уксуса;

– 15 грамм соли;

– 4 столовые ложки сахара. Приготовление: Лук очистите и нарежьте кружочками.

Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кружочками (кончики помидоров выбросьте).

В кастрюле приготовьте маринад: налейте литр воды, уксус, соль, сахар, 5 лавровых листьев, 9 зерен душистого перца и 18 зерен перца. Ингредиенты тщательно перемешайте и вскипятите.

В ошпаренные банки выложите несколько слоев помидоров и перемешайте их с луком (салат должен быть примерно на 1 сантиметр ниже верха банки).

В каждую банку положите кусочек лаврового листа, зернышко душистого перца и 2 зерна перца из рассола.

Затем рассол разлейте по банкам и полейте сверху столовой ложкой растительного масла.

Закройте банки и пастеризуйте в кипящей воде около 5 минут.

Выньте пастеризованные банки из кастрюли и дайте остыть.

Охлажденные банки с салатом из помидоров храните в холодном и темном месте. Рецепт соуса из помидоров и паприки Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 5 красных перцев;

– 1 перец чили;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сахара;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу. Приготовление: Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю.

Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне.

Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам.

Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам.

Приправьте оставшимся сахаром, солью и перцем и варите, пока помидоры не разварятся, а соус частично не испарится.

Все перемешайте блендером, разложите по банкам, закупорьте и пастеризуйте примерно 15 минут. Подойдет практически всему: универсальный маринад для огурцов или помидоров. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом

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