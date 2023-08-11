Рецепты Не только консервированные цели: что приготовить из помидоров на зиму По Admin - 11 августа, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Консервация из помидоров – отличное предложение для вкусного дополнения к обеду в зимний период. Обязательно попробуйте эти простые рецепты закруток из помидоров. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Для приготовления закруток из помидоров требуются простейшие ингредиенты – разноцветный перец, кабачок, перец и помидоры. Это отличные идеи для консервации на зиму. Так вкусно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты Рецепт лечо из помидоров Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм цуккини; – 1 килограмм красного перца; – 500 грамм желтого перца; – 500 грамм зеленого перца; – 1 килограмм лука; – 1,5 килограмма помидоров; – 50 миллилитров масла; – 10 грамм паприки; – 10 грамм черного перца; – 10 грамм соли. Приготовление: Все овощи тщательно вымойте. Перец очистите от семян и нарежьте большими кубиками. Кабачки разделите на полмесяца. Помидоры ошпарьте, очистите от кожуры, затем нарежьте на восьмые части. Лук очистите и измельчите. Разогрейте растительное масло в большой кастрюле. Выложите лук. Подождите, пока она станет прозрачной, затем добавьте перец, цуккини и помидоры. Посыпьте овощи солью, чтобы они побыстрее пустили сок. Перемешайте. Добавьте перец и паприку. Варить овощи около 15 минут, пока они не станут мягкими и не образуется густой томатный соус. Разложите лечо по банкам. Сверху на каждое полейте по столовой ложке растительного масла. Переверните. Пастеризуйте их в течение 15 минут в кастрюле. Рецепт салата из помидоров на зиму Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 250 грамм лука; – 100 грамм масла; – 100 грамм уксуса; – 15 грамм соли; – 4 столовые ложки сахара. Приготовление: Лук очистите и нарежьте кружочками. Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кружочками (кончики помидоров выбросьте). В кастрюле приготовьте маринад: налейте литр воды, уксус, соль, сахар, 5 лавровых листьев, 9 зерен душистого перца и 18 зерен перца. Ингредиенты тщательно перемешайте и вскипятите. В ошпаренные банки выложите несколько слоев помидоров и перемешайте их с луком (салат должен быть примерно на 1 сантиметр ниже верха банки). В каждую банку положите кусочек лаврового листа, зернышко душистого перца и 2 зерна перца из рассола. Затем рассол разлейте по банкам и полейте сверху столовой ложкой растительного масла. Закройте банки и пастеризуйте в кипящей воде около 5 минут. Выньте пастеризованные банки из кастрюли и дайте остыть. Охлажденные банки с салатом из помидоров храните в холодном и темном месте. Рецепт соуса из помидоров и паприки Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 5 красных перцев; – 1 перец чили; – 4 зубчика чеснока; – 1 чайная ложка сахара; – соль по вкусу; – перец по вкусу. Приготовление: Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нашинкуйте и вместе с соком поместите в кастрюлю. Добавьте 1/3 чайной ложки сахара и варите на медленном огне. Перец и перец очистите от семян и семенных гнезд, порежьте и добавьте к помидорам. Чеснок мелко нашинкуйте или выдавите через пресс и добавьте к помидорам. Приправьте оставшимся сахаром, солью и перцем и варите, пока помидоры не разварятся, а соус частично не испарится. Все перемешайте блендером, разложите по банкам, закупорьте и пастеризуйте примерно 15 минут. Подойдет практически всему: универсальный маринад для огурцов или помидоров. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомСладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к праздникуИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоРецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутерброду