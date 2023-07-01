Не только макароны и салат: что приготовить на обед летом

Что обычно мы готовим летом на обед: молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Почему бы не подать что-нибудь особенное, но из сезонных продуктов? У нас есть несколько идей.

24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому.

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Рецепт кабачковых дерунов

Ингредиенты:

– 220 граммов кабачков или цукини;

– 1 большое яйцо;

– половина репчатого лука

– свежая зелень;

– 2 столовые ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Приятного аппетита!

Рецепт фаршированных грибов овощами

Ингредиенты:

– 500 граммов больших шампиньонов;

– 2 морковки;

– 1 репчатый лук;

– 150 – 200 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– майоран (по желанию).

Приготовление:

Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.



Фаршированные грибы / Фото peas and crayons

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.

Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового торта с помидорами.

Ингредиенты:

– 2 кабачки;

– 2 куриных яйца;

– 3 – 4 столовых ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец;

— зеленый лук.

Для начинки:

– майонез;

– помидоры;

– чеснок;

– тертый сыр.

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.

Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.

Приятного аппетита!