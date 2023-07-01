Рецепты Не только макароны и салат: что приготовить на обед летом По Admin - 1 июля, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Что обычно мы готовим летом на обед: молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Почему бы не подать что-нибудь особенное, но из сезонных продуктов? У нас есть несколько идей. 24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник Рецепт кабачковых дерунов Ингредиенты: – 220 граммов кабачков или цукини; – 1 большое яйцо; – половина репчатого лука – свежая зелень; – 2 столовые ложки муки; – соль; – черный молотый перец; – масло. Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец. Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку. Приятного аппетита! Рецепт фаршированных грибов овощами Ингредиенты: – 500 граммов больших шампиньонов; – 2 морковки; – 1 репчатый лук; – 150 – 200 граммов твердого сыра; – соль; – черный молотый перец; – масло; – майоран (по желанию). Приготовление: Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем. Фаршированные грибы / Фото peas and crayons Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром. Запекаем 15 минут до готовности. Приятного аппетита! Рецепт кабачкового торта с помидорами. Ингредиенты: – 2 кабачки; – 2 куриных яйца; – 3 – 4 столовых ложки муки; – соль; – черный молотый перец; — зеленый лук. Для начинки: – майонез; – помидоры; – чеснок; – тертый сыр. Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец. Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку. Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан. Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойСамые вкусные оладьи из кабачков – простой рецепт за считанные минутыПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секрет