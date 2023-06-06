Рецепты Не торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимоном По Admin - 6 июня, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы создать настоящий кондитерский шедевр, не обязательно заканчивать кулинарные курсы. Роскошный торт можно приготовить своими руками. Клубнично-лимонный муссовый торт станет не только вкусным дополнением кофе или чаю, но и украшением любого праздничного стола. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Торт невероятно красив внешне, а внутри настоящее произведение искусства. Каждый слой торта в разрезе наполнен своим особым вкусом, прекрасно сочетающимся между собой. Рецепт клубнично-лимонного муссового торта. Время: 6 часов Порции: 8 Ингредиенты для бисквита (форма 19 см ): – 3 яйца; – 120 граммов сахара; – 120 граммов муки; – 25 граммов масла; – 4 грамма разрыхлителя. Приготовление: Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут до пышной светлой массы. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до однородности, добавляем растительное масло. Быстро вымешиваем. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 12 минут. Вынимаем и действуем остыть. Вырезаем около 16 сантиметров и прячем его под пищевую пленку. Ингредиенты для клубничного конфи: – 200 грамм клубничного пюре; – 50 граммов сахара; – 1 чайная ложка крахмала + 20 грамм воды; – 5 граммов желатина замоченного в 30 граммах воды. Приготовление: К пюре добавляем сахар. Ставим на огонь, как только масса будет на грани закипания, добавляем крахмал разбавленный водой. После закипания провариваем конфи 30 секунд, постоянно помешивая. Далее снимаем с огня, даем остыть 2 минуты и добавляем желатин. Перемешиваем и выливаем в силиконовую форму или подготовленное разъемное кольцо диаметром 16 сантиметров. Ставим в холодильник до застывания. Ингредиенты для клубничного мусса: – 140 грамм клубничного пюре; – 60 граммов сахара; – 6 граммов желатина замоченного в 35 граммах воды; – 1 чайная ложка крахмала; – 200 граммов жирных сливок. Приготовление: К пюре добавляем сахар и крахмал. Ставим на огонь и провариваем массу после закипания 30 секунд. Снимаем и по прошествии двух минут охлаждения добавляем желатин. Даем остыть до тепленького состояния. Добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем мусс сверху застывшего конфи и ставим начинку в морозильник до полной заморозки. Ингредиенты для лимонного мусса: – 120 граммов лимонного сока; – 110 граммов сахара; – 1 чайная ложка лимонной цедры; – 4 яичных желтка; – 70 граммов белого шоколада; – 500 граммов жирных сливок; – 14 граммов желатина замоченного в 60 граммах воды. Приготовление: К желткам добавляем сахар, перемешиваем венчиком. Добавляем сок и цедру. Ставим на минимальный подогрев и варим до легкого загущения около 5 минут (постоянно помешиваем). Пропускаем массу через сито. Добавляем шоколад. Перемешиваем и добавляем желатин. Даем остыть до теплого состояния. Объединяем заварное лимонное основание со взбитыми сливками и тщательно вымешиваем лопаткой, а затем венчиком до однородности. Выкладываем все слоями, последним должен быть бисквит. Отправляем все в морозилку до охлаждения. По желанию поливаем зеркальной глазурью. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьЭто блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкойБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептами