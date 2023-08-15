Не варим и не стерилизуем. Салат из огурцов на зиму: такой хрустящий, что закончится первым

Огурцы считаются одним из самых древних известных человечеству видов овощей. Употреблять их в пищу начали в Древней Индии. Выращивали огурцы в Гималаях. В данной местности до сих пор можно найти дикорастущие огурцы. Но, употреблять их в пищу не стоит. Они менее вкусные, чем домашние, с грядок.
Огурцы были на столах римских и египетских правителей. Даже в нашей стране при появлении огурцов, их сразу облюбовали цари. Готовили огурцы у нас, правда, своеобразно. Овощ засаливали перед подачей государю и элите общества.
Расскажем, как можно сделать вкусный салат на зиму из огурцов.
Ингредиенты для огуречного зимнего салата:
- Огурцы — 2 кг;
- Лук репчатый — 3 шт.;
- Чеснок — 130 г;
- Укроп — 1 пучок;
- Соль — 50 г;
- Сахар — 125 г;
- Уксус 9% — 70 мл.
Приготовление огуречного зимнего салата:
Удаляем у огурцов плодоножки, тщательно промываем. Нарезаем огурцы кольцами толщиной 5-7 мм. Лук режем полукольцами, пропускаем через пресс зубчики чеснока.
Шинкуем мелко укроп, смешиваем в одной таре с огурцами, луком и чесноком. Высыпаем в смесь соль и сахарный песок, вливаем уксус. Перемешиваем, накрываем крышкой.
Оставляем мариноваться огурцы на 12 часов в холодильнике. Стерилизуем банки и крышки.
Спустя 12 часов выкладываем в банки огурцы, стараемся заполнить без пустот.
Сок от огурцов заливаем в банки, закатываем крышками.
Хранить такой салат нужно в прохладном месте. Количество чеснока убавить нельзя, так как он является консервантом.