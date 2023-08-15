Не варим и не стерилизуем. Салат из огурцов на зиму: такой хрустящий, что закончится первым

Огурцы считаются одним из самых древних известных человечеству видов овощей. Употреблять их в пищу начали в Древней Индии. Выращивали огурцы в Гималаях. В данной местности до сих пор можно найти дикорастущие огурцы. Но, употреблять их в пищу не стоит. Они менее вкусные, чем домашние, с грядок.

Огурцы были на столах римских и египетских правителей. Даже в нашей стране при появлении огурцов, их сразу облюбовали цари. Готовили огурцы у нас, правда, своеобразно. Овощ засаливали перед подачей государю и элите общества.

Расскажем, как можно сделать вкусный салат на зиму из огурцов.

Ингредиенты для огуречного зимнего салата:

Огурцы — 2 кг;

Лук репчатый — 3 шт.;

Чеснок — 130 г;

Укроп — 1 пучок;

Соль — 50 г;

Сахар — 125 г;

Уксус 9% — 70 мл.

Приготовление огуречного зимнего салата:

Удаляем у огурцов плодоножки, тщательно промываем. Нарезаем огурцы кольцами толщиной 5-7 мм. Лук режем полукольцами, пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Шинкуем мелко укроп, смешиваем в одной таре с огурцами, луком и чесноком. Высыпаем в смесь соль и сахарный песок, вливаем уксус. Перемешиваем, накрываем крышкой.

Оставляем мариноваться огурцы на 12 часов в холодильнике. Стерилизуем банки и крышки.

Спустя 12 часов выкладываем в банки огурцы, стараемся заполнить без пустот.

Сок от огурцов заливаем в банки, закатываем крышками.

Хранить такой салат нужно в прохладном месте. Количество чеснока убавить нельзя, так как он является консервантом.