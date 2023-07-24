Не впитывают масло и не липнут к сковороде. Вот как надо жарить кабачки: получаются сочные и плотненькие

Одним из самых простых блюд в приготовлении считаются кабачки. Этот овощ вполне возможно обжарить, запечь и потушить. Главное, знать как сделать это вкусно и без лишних трудностей.

Включать кабачки в свой повседневный рацион важно, так как овощ способен дать много витаминов организму. Например, благодаря кабачку можно получить витамин С, которого не хватает 40% жителей Земли.

Многие не любят кабачки, так как не умеют их готовить. Если вам кажется, что этот овощ сложный в готовке, то стоит присмотреться к данному рецепту.

Ингредиенты для жареных кабачков:

кабачки — 2 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

мука — ст. л.;

яйцо — шт.

Ингредиенты для маринада:

вода — литр;

уксус 6% — ч. л.;

соль — ч. л.;

сахар — щепотка.

Приготовление жареных кабачков:

Очищаем кабачки от кожуры, нарезаем кольцами. Для приготовления маринада смешиваем в воде уксус, соль и сахарный песок. Выкладываем в маринад кольца кабачков.

Выкладываем на плоскую тарелку бумажные полотенца. Перекладываем на тарелку кольца кабачков, оставляем на пару минут.

В отдельной плоской тарелке смешиваем панировочные сухари с мукой. Во второй чаше взбиваем яйцо. Обваливаем кольца кабачков в муке, а затем в яичной смеси.

Опускаем кабачки снова в панировочные сухари. В сковороде разогреваем 70 мл растительного масла, на среднем огне обжариваем кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.

При помощи такого маринада кабачки не пригорают, не размокают и не отдают на сковороду лишнюю жидкость.

Получаются сочные обжаренные кабачки.