Не впитывают масло и не липнут к сковороде. Вот как надо жарить кабачки: получаются сочные и плотненькие

Одним из самых простых блюд в приготовлении считаются кабачки. Этот овощ вполне возможно обжарить, запечь и потушить. Главное, знать как сделать это вкусно и без лишних трудностей.
Включать кабачки в свой повседневный рацион важно, так как овощ способен дать много витаминов организму. Например, благодаря кабачку можно получить витамин С, которого не хватает 40% жителей Земли.
Многие не любят кабачки, так как не умеют их готовить. Если вам кажется, что этот овощ сложный в готовке, то стоит присмотреться к данному рецепту.
Ингредиенты для жареных кабачков:
- кабачки — 2 шт.;
- панировочные сухари — 100 г;
- мука — ст. л.;
- яйцо — шт.
Ингредиенты для маринада:
- вода — литр;
- уксус 6% — ч. л.;
- соль — ч. л.;
- сахар — щепотка.
Приготовление жареных кабачков:
Очищаем кабачки от кожуры, нарезаем кольцами. Для приготовления маринада смешиваем в воде уксус, соль и сахарный песок. Выкладываем в маринад кольца кабачков.
Выкладываем на плоскую тарелку бумажные полотенца. Перекладываем на тарелку кольца кабачков, оставляем на пару минут.
В отдельной плоской тарелке смешиваем панировочные сухари с мукой. Во второй чаше взбиваем яйцо. Обваливаем кольца кабачков в муке, а затем в яичной смеси.
Опускаем кабачки снова в панировочные сухари. В сковороде разогреваем 70 мл растительного масла, на среднем огне обжариваем кабачки с обеих сторон до золотистой корочки.
При помощи такого маринада кабачки не пригорают, не размокают и не отдают на сковороду лишнюю жидкость.
Получаются сочные обжаренные кабачки.