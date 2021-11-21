Не упустите шанс. Медики советуют привиться от всего «осеннего букета»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 46. АиФ-Крым №46 17/11/2021

Эта осень может стать очень опасной для тех, кто привык лечиться самостоятельно. Не уходящий коронавирус, сезонные грипп, ОРЗ и ОРВИ имеют похожие симптомы. Вот только оружие против каждого должно быть своё. «Самодеятельность» привести может к потере времени и снижению эффективности лекарств.

Страшная парочка

В развёрнутых по всему Крыму пунктах вакцинации — правда, не везде, предлагают не только защиту от коронавируса, но и прививку от гриппа, а также пневмококка. Именно эта бактерия поражает лёгкие изнутри, вызывая пневмонию. Правда, этот «агрессор» обычно ограничивается локальными поражениями и пасет перед антибиотиками.

А вот вирус атакует оболочки альвеол, из которые состоят лёгкие, нарушает кровоток. Та самая картина на рентгеновском снимке, с «матовым стеклом», которая наблюдается у заболевших коронавирусом, объяснила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко, это поражение токсичными продуктами в результате действия вируса. И антибиотики бесполезны.