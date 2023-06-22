Рецепты Не упустите такое вкуснятина – торт из кабачков по маминому рецепту По Admin - 22 июня, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон кабачков обязательно попробуйте приготовить кабачковый торт с помидорами и соусом из чеснока. Такой вкуснятина станет фаворитом летнего стола. 24 канал подготовил рецепт кабачкового торта, который отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному: на перекус или к обеду-ужину. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Основа торта – обычные оладьи из кабачка, а вот начинку можно менять: хорошо вкусят помидоры, обжаренные грибы, смесь твердого сыра со сметаной, чеснок с майонезом и укропом. Рецепт кабачкового торта Время: 80 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 2 кабачки; – 2 куриных яйца; – 2 – 3 столовые ложки муки (можно и больше); – соль; – черный молотый перец; — зеленый лук. Для начинки: – майонез; – помидоры; – чеснок; – тертый сыр пармезан (по желанию). Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец. Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную «воду» и потом уже добавлять зелень, яйца и муку. Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан. Выкладываем торт слоями: кабачковый оладий, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров. Приятного аппетита! Понравился рецепт? попробуйте также приготовить вкусные кабачковые рулетики по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиДесерт без выпечки – готовим битое стеклоВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулетаБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеЧто приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предки