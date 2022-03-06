«Не знаю, как мы живы остались» – украинцы прорываются через гуманитарные коридоры

Для жителей Мариуполя и Волновахи, которые хотят временно уехать в безопасное место, организуются гуманитарные коридоры и гарантируется их безопасность. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ЭДУАРД БАСУРИН, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР:

«Отступающие националисты пытаются нанести наибольший урон системам водоснабжения и энергетики. Их цель – создать в Донбассе гуманитарную катастрофу. Для всех мирных граждан в Мариуполе и Волновахе, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции организуются гуманитарные коридоры и гарантируется безопасность передвижения по маршрутам: для жителей города Мариуполь – в восточном направлении по трассе М-23 Мариуполь – Новоазовск, для жителей города Волновахи – по автодороге Волноваха – Рыбинское».

По словам Эдуарда Басурина, на позициях, которые оставили военнослужащие 53 бригады украинских сил, были обнаружены личные вещи, идеологическая нацистская литература. Кроме того, в результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Как рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР, четверо граждан, среди которых один ребёнок, ранили. Также повреждены пять жилых домов и два объекта инфраструктуры.

ЭДУАРД БАСУРИН, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР:

«Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов республики. За прошедшие сутки противник 20 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибра 152-122 миллиметра, минометами калибра 120-82 миллиметра. Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов нашей республики».

Эвакуированные мирные жители Украины прибывают в пункт приёма граждан в Безымянном. Там им помогают специалисты МЧС Донецкой Народной Республики. По информации одного из сотрудников распределительного центра Олега Игнатова, 17 жителей Украины смогли самостоятельно прорваться в эвакуационный лагерь по гуманитарным коридорам.

ОЛЕГ ИГНАТОВ, сотрудник республиканского распределительного центра МЧС ДНР:

«Силами МЧС ДНР организован пункт приёма граждан для оказания помощи прибывающим с территории Украины. На данный момент находятся здесь 17 человек, из них – пятеро детей. Им оказывается при необходимости медицинская помощь и психологическая. Добрались они на собственном транспорте, на личных машинах. Это очень трудно было, под обстрелом, но добрались, и мы их встретили».

Гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей были согласованы и организованы после переговоров между делегациями России и Украины, прошедших 3 марта.

«Как вы думаете, как с детьми люди шли? У меня 14 человек сидели под домом. Девять дней мы вообще лежали, земля трусилась». «Мы в одной комнате спали – семь человек – сбились на одном диване в кучку. А в соседнюю комнату шарахнул снаряд. Открываем глаза – всё в дыму и небо над нами. Я не знаю, как мы живы остались».