Неадекватная собака покусала 11-летнего ребенка и коз в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма собака с «неадекватным поведением» покусала 11-летнего ребенка, коз и других собак. Ветеринары произвели отлов, передает пресс-служба Госкомитета по ветеринарии Крыма.

В крымском селе обнаружили заболевшую бешенством кошку Отловленная собака поставлена на 10-дневное карантинное наблюдение, а с ее владельцем была проведена разъяснительная беседа по правилам профилактики бешенства.

Пострадавший ребенок направлен в медучреждение, а животным проведена вынужденная вакцинация против бешенства.