Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

С этой ягодой все получается сочным, ароматным и по-настоящему летним
Свежая ярко-красная клубника радует глаз своим аппетитным видом. Но, порой бывает, видишь эту красоту и из головы моментально выветриваются все идеи, что из нее приготовить, кроме разве что классики — клубники с сахаром и сметаной. Не сомневайтесь и не размышляйте долго, потому что сезон ягод, к сожалению, короткий. С этой ягодой все получается сочным, ароматным и по-настоящему летним. Выбирайте хорошую твердую клубнику и отправляйтесь в мир вкусностей вместе с моими рецептами.
Вареники с клубникой
Если не знаете, что сделать с клубникой — лепите вареники. Это просто другое измерение. Вот будто видишь себе самый обычный вареник, но внутри настоящее летнее чудо! Когда приготовите, вы точно поймете, о чем речь.
Время приготовления — 40 минут
Порции — 4
Ингредиенты
Для теста:
400 г муки
200 мл кипятка
3 ст. л. растительного масла
1 щепотка соли
Для начинки:
400 г клубники
мед для подачи
Вареники с клубникой / Фото: klopotenko.com
Пошаговый рецепт
Ягоды тщательно помойте и очистите от хвостиков. Разрежьте пополам. Если клубника очень большая, можно порезать на 4 части.
Для теста высыпьте в миску 400 г муки и залейте 200 мл кипятка. Далее влейте 3 ст. л. растительного масла и всыпьте 1 щепотку соли.
Вымешивайте тесто сначала ложкой, а затем руками. В результате у вас должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Вырежьте кружочки стаканом или любой другой посудой или специальной формочкой.
В каждый кружочек теста выкладывайте клубнику и залепляйте края. Делайте по краям вареников узоры, которые вам больше нравится.
Вскипятите воду в большой кастрюле. Бросайте вареники и варите 5 минут после всплывания. Доставайте шумовкой и подавайте с медом, сахаром или сахарной пудрой.
Пирог с клубникой и сыром
Сочетание клубники и свежего базилика я считаю идеальным, потому что эта небольшая клубничная кислинка немного напоминает томат. А если еще добавить сыр — это просто вкусовая бомба.
Время приготовления — 1 час
Порции — 6
Ингредиенты
Для теста:
200 г размягченного сливочного масла
6 ст. л. сметаны
1 ч. л. разрыхлителя
1 яйцо
350 г муки (+ для подпыла)
1 щепотка сахара
1 щепотка соли
Для начинки:
300 г сыра
3 яйца
1 ст. л. сахара
200 г клубники
5 веточек базилика
1 желток (для смазывания теста)
½ ч. л. соли
Пирог с клубникой и сыром / Фото: klopotenko.com
Пошаговый рецепт
В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо.
Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте.
Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло.
Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 — для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.
Размер пласта теста должен быть немного больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте.
Дайджест главных новостей Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV Подпишись Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Натрите 300 г твердого сыра. Он прекрасно подойдет к клубнике и базилику. Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите.
Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр.
Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику.
Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму.
Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог.
Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и творогом 35−40 минут при температуре 180 градусов.
Мороженое из йогурта с клубникой
Мороженое — самый любимый летний десерт детей и взрослых. Я решил заморозить натуральный йогурт. А если добавить к нему немного свежих фруктов, получается просто замечательно! В этот раз я решил приготовить мороженое из йогурта с клубникой. Для приготовления этого мороженого подойдет только густой йогурт. Идеально — греческий или турецкий. Если взять жидкий йогурт, то вода в нем замерзнет, кристаллы льда нарушат однородность мороженого, и оно будет невкусным.
Время приготовления — 2 часа 15 минут
Порции — 2
Ингредиенты
400 г натурального йогурта (густого)
200 г клубники (свежей)
2 ст. л. сахарной пудры
2−3 листочка мяты
Пошаговый рецепт
Свежую клубнику помойте, очистите от хвостиков и измельчите в блендере с 2 столовыми ложками сахарной пудры. Количество сахара можете уменьшить или увеличить по собственному вкусу.
Смешайте 400 г натурального густого йогурта с клубничным пюре в небольшой металлической миске. Отправьте ее в морозильную камеру, пока йогурт не застынет. Это займет около трех часов. Достаньте мороженое из холодильника и разложите специальной ложкой в креманки. Украсьте мятой.
Больше рецептов на klopotenko.com
На Перекоп.инфо можно прочитать про: