Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

Вареники с клубникой / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Ягоды тщательно помойте и очистите от хвостиков. Разрежьте пополам. Если клубника очень большая, можно порезать на 4 части.

Для теста высыпьте в миску 400 г муки и залейте 200 мл кипятка. Далее влейте 3 ст. л. растительного масла и всыпьте 1 щепотку соли.

Вымешивайте тесто сначала ложкой, а затем руками. В результате у вас должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Вырежьте кружочки стаканом или любой другой посудой или специальной формочкой.

В каждый кружочек теста выкладывайте клубнику и залепляйте края. Делайте по краям вареников узоры, которые вам больше нравится.

Вскипятите воду в большой кастрюле. Бросайте вареники и варите 5 минут после всплывания. Доставайте шумовкой и подавайте с медом, сахаром или сахарной пудрой.

Пирог с клубникой и сыром

Сочетание клубники и свежего базилика я считаю идеальным, потому что эта небольшая клубничная кислинка немного напоминает томат. А если еще добавить сыр — это просто вкусовая бомба.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

200 г размягченного сливочного масла

6 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

1 яйцо

350 г муки (+ для подпыла)

1 щепотка сахара

1 щепотка соли

Для начинки:

300 г сыра

3 яйца

1 ст. л. сахара

200 г клубники

5 веточек базилика

1 желток (для смазывания теста)

½ ч. л. соли