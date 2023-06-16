Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

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С этой ягодой все получается сочным, ароматным и по-настоящему летним

Свежая ярко-красная клубника радует глаз своим аппетитным видом. Но, порой бывает, видишь эту красоту и из головы моментально выветриваются все идеи, что из нее приготовить, кроме разве что классики — клубники с сахаром и сметаной. Не сомневайтесь и не размышляйте долго, потому что сезон ягод, к сожалению, короткий. С этой ягодой все получается сочным, ароматным и по-настоящему летним. Выбирайте хорошую твердую клубнику и отправляйтесь в мир вкусностей вместе с моими рецептами.

Вареники с клубникой

Если не знаете, что сделать с клубникой — лепите вареники. Это просто другое измерение. Вот будто видишь себе самый обычный вареник, но внутри настоящее летнее чудо! Когда приготовите, вы точно поймете, о чем речь.

Время приготовления — 40 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Для теста:

  • 400 г муки
  • 200 мл кипятка
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 400 г клубники
  • мед для подачи

Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

Вареники с клубникой / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Ягоды тщательно помойте и очистите от хвостиков. Разрежьте пополам. Если клубника очень большая, можно порезать на 4 части.

Для теста высыпьте в миску 400 г муки и залейте 200 мл кипятка. Далее влейте 3 ст. л. растительного масла и всыпьте 1 щепотку соли.

Вымешивайте тесто сначала ложкой, а затем руками. В результате у вас должно получиться эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Вырежьте кружочки стаканом или любой другой посудой или специальной формочкой.

В каждый кружочек теста выкладывайте клубнику и залепляйте края. Делайте по краям вареников узоры, которые вам больше нравится.

Вскипятите воду в большой кастрюле. Бросайте вареники и варите 5 минут после всплывания. Доставайте шумовкой и подавайте с медом, сахаром или сахарной пудрой.

Пирог с клубникой и сыром

Сочетание клубники и свежего базилика я считаю идеальным, потому что эта небольшая клубничная кислинка немного напоминает томат. А если еще добавить сыр — это просто вкусовая бомба.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 6 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 яйцо
  • 350 г муки (+ для подпыла)
  • 1 щепотка сахара
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г сыра
  • 3 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 200 г клубники
  • 5 веточек базилика
  • 1 желток (для смазывания теста)
  • ½ ч. л. соли

Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

Пирог с клубникой и сыром / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо.

Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте.

Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло.

Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 — для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.

Размер пласта теста должен быть немного больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте.

Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчас

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Натрите 300 г твердого сыра. Он прекрасно подойдет к клубнике и базилику. Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите.

Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр.

Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику.

Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму.

Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог.

Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и творогом 35−40 минут при температуре 180 градусов.

Мороженое из йогурта с клубникой

Мороженое — самый любимый летний десерт детей и взрослых. Я решил заморозить натуральный йогурт. А если добавить к нему немного свежих фруктов, получается просто замечательно! В этот раз я решил приготовить мороженое из йогурта с клубникой. Для приготовления этого мороженого подойдет только густой йогурт. Идеально — греческий или турецкий. Если взять жидкий йогурт, то вода в нем замерзнет, кристаллы льда нарушат однородность мороженого, и оно будет невкусным.

Время приготовления — 2 часа 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

  • 400 г натурального йогурта (густого)
  • 200 г клубники (свежей)
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • 2−3 листочка мяты

Пошаговый рецепт

Свежую клубнику помойте, очистите от хвостиков и измельчите в блендере с 2 столовыми ложками сахарной пудры. Количество сахара можете уменьшить или увеличить по собственному вкусу.

Смешайте 400 г натурального густого йогурта с клубничным пюре в небольшой металлической миске. Отправьте ее в морозильную камеру, пока йогурт не застынет. Это займет около трех часов. Достаньте мороженое из холодильника и разложите специальной ложкой в креманки. Украсьте мятой.

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