Недорогой обед всего из 5 картофелин. Жизнь научила меня выживать

Картофель играет весьма весомую роль в формировании человеческой культуры. В странах Европы и Америке есть музеи, посвященные картошке. Помимо этого, на бедных Южных островах картофель может служить валютой.
Столь сильная любовь к этому овощу началась сравнительно недавно. Полноценно употреблять в пищу картошку европейцы стали в XVIII веке. Спустя некоторое время появились рецепты с картофелем.
Сейчас трудно представить ресторан быстрого питания без блюд с жареной картошкой.
Расскажем про рецепт приготовления картофельных котлет.
Ингредиенты для картофельных котлет:
- картофель — 5 шт.;
- соль — ч. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- сладкая паприка — 2 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- петрушка — пучок.
Приготовление картофельных котлет:
Картофель очищаем от кожуры, отвариваем до готовности 15 минут. Остуженный картофель измельчаем на крупных резцах терки.
К картофельной массе высыпаем соль, сладкую паприку, черный молотый перец и муку. Шинкуем мелко петрушку, добавляем к картошке, тщательно перемешиваем все компоненты.
Формируем из картофельной массы небольшие котлеты.
Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем картофельные котлеты до румяной корочки.
Перекладываем котлеты на бумажное полотенце, избавляемся от лишнего жира.
Получаются котлеты из картошки, похожие по вкусу на драники.