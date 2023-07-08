Недорогой обед всего из 5 картофелин. Жизнь научила меня выживать

Картофель играет весьма весомую роль в формировании человеческой культуры. В странах Европы и Америке есть музеи, посвященные картошке. Помимо этого, на бедных Южных островах картофель может служить валютой.

Столь сильная любовь к этому овощу началась сравнительно недавно. Полноценно употреблять в пищу картошку европейцы стали в XVIII веке. Спустя некоторое время появились рецепты с картофелем.

Сейчас трудно представить ресторан быстрого питания без блюд с жареной картошкой.

Расскажем про рецепт приготовления картофельных котлет.

Ингредиенты для картофельных котлет:

картофель — 5 шт.;

соль — ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

сладкая паприка — 2 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

петрушка — пучок.

Приготовление картофельных котлет:

Картофель очищаем от кожуры, отвариваем до готовности 15 минут. Остуженный картофель измельчаем на крупных резцах терки.

К картофельной массе высыпаем соль, сладкую паприку, черный молотый перец и муку. Шинкуем мелко петрушку, добавляем к картошке, тщательно перемешиваем все компоненты.

Формируем из картофельной массы небольшие котлеты.

Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем картофельные котлеты до румяной корочки.

Перекладываем котлеты на бумажное полотенце, избавляемся от лишнего жира.

Получаются котлеты из картошки, похожие по вкусу на драники.