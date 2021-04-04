Неизвестные разбили перила лестницы на Малаховом кургане

Фото: пресс-служба Музея Героической обороны и освобождения Севастополя

ЧП на Малаховом кургане. Неизвестные разбили лестницу и каменные фасады перил. Об этом телеканалу «НТС» сообщили в пресс-службе Музея Героической обороны и освобождения Севастополя.

Предположительно, в перила врезался автомобиль – около поврежденного места найдены фрагменты транспортного средства.

Сотрудники музея уже заявили в полицию. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Администрация музея обороны Севастополя обращается к горожанам: если вы стали свидетелем этого происшествия, позвоните в полицию. Помогите найти лиц, от чьих деструктивных действий страдают памятники, близкие сердцу каждого севастопольца.