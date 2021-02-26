Неизвестные вандалы изуродовали надписями центр Севастополя

Фото: Facebook / Евгений Горлов

Неизвестные вандалы изуродовали центр Севастополя – они изрисовали чёрными надписями новые телефонные будки на Большой Морской, опоры фонарей на площади Лазарева и Таврическую лестницу, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

О случившемся на своих страницах в соцсетях сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По мнению чиновника, сделать такое могли только «враги» и «звери», которые не любят свой город.

«Помимо Большой Морской, враги уничтожили покрытие Таврической лестницы. Объект культурного наследия. И эти звери среди нас!», – написал Горлов в Facebook.

Произошедшее привело в ярость и горожан – в комментариях под записями главы Горхоза люди не скупились в выражениях, настаивая на заслуженном наказании и малолетним вандалам, и их родителям, которые не смогли должным образом воспитать своих детей.

«Пора в городе системно бороться с криминальным граффити. Это становится проблемой. И не только на новых конструкциях они появляются. За минуту эти художники наносят ущерб на тысячи рублей и на многие часы работы специалистов», – отметил пользователь Дмитрий Васильевич.

ForPost уточняет: в Департаменте городского хозяйства не смогли прокомментировать произошедшее на момент выхода материала.

По словам главы Ленинского района Максима Мишина, утром на совещании с представителями профильного департамента была поставлена задача по камерам наблюдения отследить момент, когда ЧП произошло, и вместе с полицией найти виновников. Он отметил: приводить в порядок и убирать следы «творчества», вероятно, придётся сотрудникам Департамента городского хозяйства. Когда найдут «художников», им нужно будет компенсировать причинённый ущерб.

Помимо этого, считает глава района, хулиганов можно было бы привлечь к обязательным работам, например, в качестве дворников, чтобы они научились ценить чужой труд, и сделать фигуры виновников публичными.