Неизвестные выкопали недавно высаженные на Приморском бульваре тюльпаны

Фото: Евгений Горлов / Instagram

И недели не прошло с начала высадки луковичных на клумбах Севастополя, как случилось ЧП. На Приморском бульваре неизвестные уже успели выкопать часть тюльпанов. Об этом на своей странице в Instagram написал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Не доброе утро. «Посадки прошли успешно». Ночью на Приморском бульваре вандалы выкопали наши тюльпаны», – пишет руководитель ведомства.

В комментариях севастопольцы единогласно сошлись во мнении, что таких «воришек» стоит наказывать.

«На 5-м километре продадут», «Жалкие, жадные люди», «Возмутительно», «Не люди, а варвары. Таким только жить в пустыне», – реагируют горожане.

По словам Евгения Горлова, на территории установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент специалисты отсматривают записи.

Напомним, на этой неделе началась подготовка к весеннему сезону 2022 года. По плану – высадить 167 тысяч луковичных.