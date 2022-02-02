Неизвестные «заминировавшие» административные здания Крыма требуют выкуп

Неизвестные, сообщившие о минировании зданий администраций городов и районов Крыма, требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов. Такой информацией поделился советник главы РК Олег Крючков.

Неизвестные «заминировали» здание администрации Керчи Он также подчеркнул, что сообщения о минировании похожи на фейковые.

«Электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов. Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений – проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего», – заявил он.