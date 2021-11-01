Неизвестный сообщил о минировании здания правительства в Севастополе

Неизвестные отправили на электронную почту правительства Севастополя сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании правительства города, передает пресс-служба ведомства.

Задержан мужчина за «ложное минирование» здания Роспотребнадзора в Крыму Сообщение поступило в понедельник утром. Сотрудники были эвакуированы из здания в течение 10 минут.

«В установленном порядке были проинформированы: служба 112, УМВД по Севастополю и управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Росгвардия. Периметр был оцеплен», – отметили в правительстве.