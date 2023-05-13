Рецепты Нежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог По Admin - 13 мая, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Быстрая выпечка – незаменимый помощник каждой хозяйки. Лакомство к горячим напиткам без труда – разве можно найти лучшую альтернативу? Быстрый лимонный пирог – отличная опция для послеобеденного перерыва на кофе или чай. Он невероятно ароматный, влажный и сладкий, так что готовьтесь к тому, что влюбитесь в его вкус из первого кусочка. Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курицей по оригинальным рецептам Никаких хитроумных ингредиентов только то, что уже есть на кухне. Если любите эксперименты, то можете добавить в тесто сок лайма или апельсина. Рецепт быстрого лимонного пирога Время: 1 час 20 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 300 грамм пшеничной муки; – 2 чайные ложки разрыхлителя; – щепотка соли; – 2 яйца; – 160 миллилитров молока; – 200 грамм сахара; – 2 чайные ложки ванильного сахара; – 60 миллилитров масла; – 100 грамм растопленного сливочного масла; – цедра 2 лимонов; – 1 чайная ложка экстракта лимона; – 60 граммов кокосовой стружки; для замачивания: – сок двух лимонов (примерно 80 – 100 миллилитров); – 3 чайные ложки сахарной пудры; для украшения: – 50 грамм белого шоколада; – кокосовая стружка для посыпания. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментной бумагой. Муку просеиваем в миску, добавляем разрыхлитель, соль и перемешиваем. Во вторую миску вбиваем яйца, вливаем молоко и взбиваем миксером. Добавляем сахар, ванильный сахар, растительное масло, растопленное сливочное масло, цедру лимона, экстракт и еще раз взбиваем. Соединяем ингредиенты и взбиваем до образования однородного теста. Добавляем кокосовую стружку и еще раз взбиваем. Перекладываем тесто в форму и выпекаем 50 – 55 минут на самом низком уровне духовки. Смешиваем лимонный сок с пудрой и пропитываем им готовый пирог. Оставляем остывать. Вынимаем пирог формы. Топим шоколад, поливаем пирог и посыпаем кокосовой стружкой. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов