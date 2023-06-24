Нежнейшее клубничное суфле: простой рецепт изысканного десерта

Наслаждаться клубничным суфле лучше, когда оно охлажденное.
Что может быть лучше в сезон клубники, чем нежное и тающее во рту суфле. Готовить его совсем не сложно, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Такой десерт понравится и взрослым, и детям.
Клубничное суфле
Ингредиенты:
- свежая клубника – 450 гр;
- сахар – 180 гр;
- желатин – 35 гр;
- вода – 150 мл.
Способ приготовления:
Желатин залить водой и оставить его набухать.
Клубнику помыть, оборвать хвостики, выложить на бумажное полотенце, чтобы ушла жидкость. Затем ягоды перебить в блендере. Вылить получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном, добавить сахар, поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.
Снять массу с огня, добавить набухший желатин и хорошо перемешать, пока все не раствориться, а масса станет однородной. Дать остыть до теплого состояния и взбивать миксером 15-25 минут. Масса должна немного посветлеть, увеличиться в объеме, стать воздушной.
Форму для суфле выстелить пищевой пленкой, смазать маслом без запаха и вылить массу. Поставить в холодильник на несколько часов застывать.
Перед подачей разрезать на порционные кусочки. Употреблять лучше обязательно охлажденным, так вкуснее. Можно залить в одну форму или же, по желанию, в порционные стаканы или креманки.
Ранее Фокус писал, как приготовить холодный клубничный суп.