Нежнейшее мясо по простейшему рецепту. Как приготовить томленую говядину

Томление – это древнейший способ приготовления мяса. И вам стоит взять его на вооружение.

До изобретения духовок и мультиварок мясо томили в печах в плотно закрытых горшочках. Так продукты сохраняют максимум полезных ингредиентов продукта, а результат превосходит все ожидания. Блюдо получается нежным, насыщенным, а мясо буквально можно есть ложкой, настолько мягким оно становится.

Рецептом вкусной томленой говядины поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником lanas_diet. Рецепте указана именно говядина, но так можно готовить и свинину, и баранину.

Томленая говядина

Ингредиенты:

мясо одним куском без косточки – около 1 кг;

3 больших луковицы;

5 зубчиков чеснока;

тимьян — пара веточек

копченая паприка – 1 ч. л.;

молотая зира – 1 ч. л.;

перец молотый – 1 ч. л.;

орегано – 1 ч. л.;

масло растительное — 2-3 ст. л.

Для соуса:

томатный соус – 120 г, можно использовать кетчуп;

бульон – 400-500 мл;

сахар – 3 ст. л., лучше коричневый, он имеет более карамельный вкус;

томатная паста — 1 ст. л.

Мясо помойте, обсушите, посолите со всех сторон, поместите в чашу мультиварки, если готовите в ней, или в кастрюлю подходящего размера, если готовите на плите.

Лук нарежьте полукольцами, протушите, пока он не станет мягким. Добавьте пропущенный черз пресс чеснок и специи, тушите еще пару минут и выложите к мясу.

В той же сковороде, где жарили лук, разведите бульон с томатной пастой, соусом и сахаром. Проварите буквально несколько минут и залейте мясо.

Если посуда позволяет, можно дополнить блюдо овощами: картофелем, или морковкой.

После ставьте томиться. В мультиварках это специальный режим томления. На плите готовить нужно по принципу холодца: минимальный огонь, чтобы блюдо слегка побулькивало в кастрюле. Обязательно накройте блюдо крышкой и давайте ему кипеть. Готовиться мясо будет не менее шести часов. Если оно жесткое – прибавьте еще пару часов.

К такому мясу отлично подойдет овощное блюдо. Например, запеканка из кабачков.