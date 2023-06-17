Рецепты Нежнейшее варенье из абрикосов – рецепт половинками По Admin - 17 июня, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы зимой лакомиться вкусным вареньем из абрикосов, рекомендуем начать подготовку уже сегодня. Мы подобрали вкусный и проверенный рецепт из абрикосов половинками, который подойдет не только к выпечке, но и на бутерброд. Не знаете что приготовить из абрикосов? Попытайтесь закрутить их на зиму в виде варенья. Его можно есть ложкой, добавлять на хрустящий хлеб с маслом или выпекать пирожки. Читайте также День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Абрикосовое варенье также используют в классических рецептах таких тортов, как Опера. Рецепт абрикосового варенья Время: 26 часов Порции: 2 – 3 Ингредиенты: – 1 килограмм абрикосов; – 100 граммов сахара; – 15 граммов желатина; – ¼ чайной ложки лимонной кислоты; – вода. Приготовление: Разделяем помытые и просушенные на бумажном полотенце абрикосы на половинки, удаляем косточки. Переводим все в кастрюлю и посыпаем сахаром и желатином. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем настаиваться в течение 24 часов. После ставим кастрюлю на небольшой огонь, добавляем немного воды, если сока недостаточно, и лимонную кислоту. После закипания варим в течение 8 минут. Не забываем перемешивать и снимать пенку. Горячее варенье разливаем в банки и закрываем крышками. Переворачиваем банки, накрываем одеялом и оставляем охлаждаться. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт абрикосового варенья? Попробуйте также приготовить вкусное варенье из клубники на зиму по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛегко и быстро – рецепт варенья из розыТо, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столеДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков