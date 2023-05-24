Накормить гостей так, чтобы и блюдо вышло недорогим, и всем пришлось по вкусу, реально! Главное — следовать рецепту популярного фудблогера цыганки Гали. Ее нежнейшие куриные сердечки в сметане уже покорили сердца тысяч подписчиков, предлагаем попробовать и вам. Редакция «Со Вкусом» уверена, что вы и ваши близкие полюбите это блюдо благодаря быстроте его приготовления и непревзойденному вкусу.

Куриные сердечки в сметанном соусе получаются очень сочными, ароматными и при этом достаточно сытными. Если вы настоящий ценитель субпродуктов, то приготовьте их уже сегодня. Себестоимость — минимальная, а результат — выше всех похвал. Ранее мы писали, как приготовить идеальную картошку с курицей по рецепту замечательной Галины.

Нежнейшие куриные сердечки в сметане: моменты в приготовлении

Если любите густую консистенцию и по-настоящему богатое послевкусие, рекомендуем брать сметану пожирнее. 20 % — супер, домашняя — вообще идеально. Также важно не передержать сердечки под крышкой. 10 минут предостаточно. В противном случае, у вас выйдет резиновая не особо съедобная масса. Блюдо подавайте горячим, в сочетании с картофелем, макаронами или перловой кашей.

Ингредиенты

Куриное сердце800 г Сметана120 г Пшеничная мука1 ст. л. Лук1 шт. Вода200 мл Подсолнечное масло2 ст. л. Сливочное масло30 г Чеснок2 зуб. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Зелень по вкусу

Приготовление

Для начала куриные сердечки помойте. Затем тщательно очистите от кровяных сгустков и пленок, слегка разрезав посередине. В сковороду влейте растительное масло и добавьте немного сливочного. Пока всё это будет нагреваться, нарежьте лук полукольцами и высыпьте в сковороду. Измельчите чеснок ножом и отправьте к луку. Как только всё подрумянится (примерно через 2 минуты), отправляйте в сковороду сердечки. Перемешайте массу и жарьте на сильном огне около 4 минут. Далее всыпьте муку, перемешайте и дайте раствориться с остальными ингредиентами. Влейте сметану в емкость с водой, перемешайте до однородности и вылейте к куриным сердечкам. Затем блюдо следует посолить, поперчить и тщательно перемешать. Убавьте огонь до медленного, накройте крышкой и тушите куриные сердечки около 10–12 минут, время от времени помешивая.

Украсьте готовые куриные сердечки в сметане свежей зеленью и подавайте к столу. Блюдо прекрасно сочетается со свежим салатом и соленьями. Это прекрасное дополнение к любому гарниру. Также обратите свое внимание на еще один достойный рецепт — сочные тефтели с грибами.