Нежное тесто и сочная начинка: такой вкусный и простой рецепт вареников с клубникой

Вареники с клубникой – блюдо, которое дарит удовольствие и уносит нас во время детства, когда утром на каникулах бабушка нас звала к завтраку.

Готовые вареники с клубникой подавайте горячими, выбирая любимое дополнение: сметану, сливки, йогурт, сгущенку или что-нибудь еще.

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Вареники с клубникой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Сезонное объедение / Фото freepik

Ингредиенты:

– 2 стакана пшеничной муки;

– 2 столовые ложки масла;

– 200 миллилитров воды;

– щепотка соли;

– 300 грамм свежей клубники;

– 200 миллилитров сметаны;

– 2 столовые ложки сахара;

– мята для декора.

Приготовление:

Просейте муку с солью на кондитерскую доску, произведите углубление в центре бугорка и влейте воду и масло. Замесите гладкое и однородное тесто.

Затем разделите тесто на части и каждую тонко раскатайте. С помощью стакана вырежьте кружочки.

Разрежьте клубнику на четвертинки. На каждый вырезанный из теста кружочек уложите фрукты и слепите края, чтобы сформировать вареники.

Сформированные вареники осторожно опустите в подсоленную кипящую воду, через 2 – 3 минуты, когда они всплывут, достаньте шумовкой.

Смешайте сливки с сахаром и мелко нарезанной мятой. Сваренные вареники выложите на тарелку, полейте сливками и украсьте веточкой мяты.

Это блюдо прекрасно дополнит домашний квас, воспользуйтесь этим рецептом.