Рецепты Нежное тесто и сочная начинка: такой вкусный и простой рецепт вареников с клубникой По Admin - 4 июня, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вареники с клубникой – блюдо, которое дарит удовольствие и уносит нас во время детства, когда утром на каникулах бабушка нас звала к завтраку. Готовые вареники с клубникой подавайте горячими, выбирая любимое дополнение: сметану, сливки, йогурт, сгущенку или что-нибудь еще. Интересно Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Вареники с клубникой Время: 1 час Порций: 4 Сезонное объедение / Фото freepik Ингредиенты: – 2 стакана пшеничной муки; – 2 столовые ложки масла; – 200 миллилитров воды; – щепотка соли; – 300 грамм свежей клубники; – 200 миллилитров сметаны; – 2 столовые ложки сахара; – мята для декора. Приготовление: Просейте муку с солью на кондитерскую доску, произведите углубление в центре бугорка и влейте воду и масло. Замесите гладкое и однородное тесто. Затем разделите тесто на части и каждую тонко раскатайте. С помощью стакана вырежьте кружочки. Разрежьте клубнику на четвертинки. На каждый вырезанный из теста кружочек уложите фрукты и слепите края, чтобы сформировать вареники. Сформированные вареники осторожно опустите в подсоленную кипящую воду, через 2 – 3 минуты, когда они всплывут, достаньте шумовкой. Смешайте сливки с сахаром и мелко нарезанной мятой. Сваренные вареники выложите на тарелку, полейте сливками и украсьте веточкой мяты. Это блюдо прекрасно дополнит домашний квас, воспользуйтесь этим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирогФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиВкус, возвращающий на бабушкину кухню: испеките орешки со сгущенкой для своих родных