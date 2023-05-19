Нежные ленивые вареники с секретным ингредиентом: он есть на каждой кухне

Ленивые вареники – это отличное блюдо на завтрак, которое поможет разнообразить манная крупа.

Содержание

Список ингредиентов

Приготовление основы

Термическая обработка

Благодаря ей они станут более нежными, сладкими и точно понравятся детям.

Список ингредиентов

Для приготовления ленивых вареников с манкой вам нужно подготовить ингредиенты по списку:

0,2 килограмма творога;

0,08 килограмма муки;

3 столовые ложки манной крупы;

1 куриное яйцо;

1 столовая ложка сахарного песка;

щепотка поваренной соли.

Также можно добавить немного ванильного сахара на ваше усмотрение.

Приготовление основы

В глубокой миске соедините куриное яйцо с солью, ванильным и обычным сахаром, а затем взбейте вилкой или венчиком.

Затем добавьте туда творог, а потом – манную крупу. После каждого нового ингредиента тщательно перемешивайте массу.

Дайте «тесту» настояться 15-20 минут для того, чтобы манка набрала объем.

Затем добавьте муку, все перемешайте и разделите массу по количеству вареников.

Термическая обработка

Поставьте кастрюлю с соленой водой на огонь.

Когда она закипит, бросьте туда заготовки и варите в течение 3-4 минут после того, когда они всплывут.

Подавайте блюдо с джемом сметаной или другой подходящей по вкусу заправкой.