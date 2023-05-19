Нежные ленивые вареники с секретным ингредиентом: он есть на каждой кухне

Ленивые вареники – это отличное блюдо на завтрак, которое поможет разнообразить манная крупа.
Содержание
- Список ингредиентов
- Приготовление основы
- Термическая обработка
Благодаря ей они станут более нежными, сладкими и точно понравятся детям.
Список ингредиентов
Для приготовления ленивых вареников с манкой вам нужно подготовить ингредиенты по списку:
- 0,2 килограмма творога;
- 0,08 килограмма муки;
- 3 столовые ложки манной крупы;
- 1 куриное яйцо;
- 1 столовая ложка сахарного песка;
- щепотка поваренной соли.
Также можно добавить немного ванильного сахара на ваше усмотрение.
Приготовление основы
В глубокой миске соедините куриное яйцо с солью, ванильным и обычным сахаром, а затем взбейте вилкой или венчиком.
Затем добавьте туда творог, а потом – манную крупу. После каждого нового ингредиента тщательно перемешивайте массу.
Дайте «тесту» настояться 15-20 минут для того, чтобы манка набрала объем.
Затем добавьте муку, все перемешайте и разделите массу по количеству вареников.
Термическая обработка
Поставьте кастрюлю с соленой водой на огонь.
Когда она закипит, бросьте туда заготовки и варите в течение 3-4 минут после того, когда они всплывут.
Подавайте блюдо с джемом сметаной или другой подходящей по вкусу заправкой.