Рецепты Нежный как пух – как приготовить омлет на молоке По Admin - 25 мая, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Утром всегда хочется чего-нибудь легкого, но чтоб с пользой. Мы предлагаем приготовить рыхлый омлет на молоке. Люди делятся на тех, кто утром всегда завтракает солеными блюдами с яйцом и тех, кто употребляет только сладкие блюда. Если вы не видите свое утро без блюда из яиц – у нас есть рецепт омлета. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Такой омлет готовится на молоке, которое придает ему особую структуру, воздушность и вкус. Подавайте его вместе со свежими овощами, отварной кашей или тостовым хлебом. Рецепт омлета на молоке Время: 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 6 куриных яиц; – 300 граммов молока; – 20 граммов сливочного масла; – соль. Приготовление: В глубокую посуду выбиваем яйца и немного перемешиваем венчиком. Вливаем молоко и сдабриваем солью. Перемешиваем массу венчиком, но не взбиваем. Смазываем маслом сковороду, или перекладываем все в жаропрочную форму для выпечки. Выливаем яичную массу и жарим под крышкой или запекаем в духовке при 190 градусах и выпекайте 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт завтрака? Попытайтесь приготовить свежий салат из спаржи и сезонных овощей с особым малиновым соусом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минуты