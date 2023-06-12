Рецепты Нежный летний суп. Как приготовить зеленый гаспачо По Admin - 12 июня, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Это блюдо готовится очень просто и быстро Самый полезный и очень быстрый в приготовлении зеленый гаспачо. Это нежный летний суп, который стоит попробовать, потому что он очень вкусный Ингредиенты: желтые томаты — 440 г листья шпината — 80 г желтый или зеленый перец — 80 г молодые огурцы — 130 г чеснок конфи — 15 г оливкового масла — 25 г лимонный сок — 10 г соль На гарнир: редис огурец половинка моцареллы бурата зелень лука или петрушки Готовить очень просто и быстро. Томаты надрезаю с одной стороны и удаляю плодоножку, бланширую в кипятке 25 секунд, после этого сразу кладу в воду со льдом, а как остынет — снимаю кожуру. Перец желтый или зеленый очищаю от кожуры просто «экономкой». Шпинат беру только листья и промываю. Режу огурец с кожурой, если нежный, или очищаю, когда староваты. Чеснок конфи — это либо печеный в духовке в фольге 40 минут, либо томленый в масле (90 г) 40 минут. Все овощи помещаю в чашу блендера, добавляю листья шпината, оливковое масло и все очень хорошо измельчаю в однородную массу. Добавляю соль, лимонный сок и довожу до вкуса. Затем процеживаю через сито, чтобы осталась только нежная часть супа, и ставлю в холодильник. В тарелку мелко нарезаю гарнир — сначала редис, огурец, можно даже сельдерей стебель, наливаю суп, а сверху на гарнир кладу половинку моцареллы бурата, или можно брать и страчателлу — это очень вкусно. Если хотите более густого супа, добавьте в рецепт немного мякоти хлеба — грамм 30−40, и будет также очень вкусно. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Что приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предкиЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирИз нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженинуОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минуты