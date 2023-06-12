Нежный летний суп. Как приготовить зеленый гаспачо

Это блюдо готовится очень просто и быстро

Самый полезный и очень быстрый в приготовлении зеленый гаспачо. Это нежный летний суп, который стоит попробовать, потому что он очень вкусный

Ингредиенты:

желтые томаты — 440 г

листья шпината — 80 г

желтый или зеленый перец — 80 г

молодые огурцы — 130 г

чеснок конфи — 15 г

оливкового масла — 25 г

лимонный сок — 10 г

соль

На гарнир:

редис

огурец

половинка моцареллы бурата

зелень лука или петрушки

Готовить очень просто и быстро.

Томаты надрезаю с одной стороны и удаляю плодоножку, бланширую в кипятке 25 секунд, после этого сразу кладу в воду со льдом, а как остынет — снимаю кожуру. Перец желтый или зеленый очищаю от кожуры просто «экономкой». Шпинат беру только листья и промываю.

Режу огурец с кожурой, если нежный, или очищаю, когда староваты.

Чеснок конфи — это либо печеный в духовке в фольге 40 минут, либо томленый в масле (90 г) 40 минут.

Все овощи помещаю в чашу блендера, добавляю листья шпината, оливковое масло и все очень хорошо измельчаю в однородную массу.

Добавляю соль, лимонный сок и довожу до вкуса.

Затем процеживаю через сито, чтобы осталась только нежная часть супа, и ставлю в холодильник.

В тарелку мелко нарезаю гарнир — сначала редис, огурец, можно даже сельдерей стебель, наливаю суп, а сверху на гарнир кладу половинку моцареллы бурата, или можно брать и страчателлу — это очень вкусно.

Если хотите более густого супа, добавьте в рецепт немного мякоти хлеба — грамм 30−40, и будет также очень вкусно.