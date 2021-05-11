Некоторые новогодние украшения на Большой Морской останутся на всё лето

Фото: Алёна Назаркина

Многие светодиодные украшения, появившиеся в центре города к Новому году, останутся на всё лето. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Горсвет».

По их данным, «самые новогодние» инсталляции уже убрали, остались только самые красивые украшения, которые актуальны в любое время года.

Напомним, в конце прошлого года центральные улицы города украсили выполненные из светодиодных лент узнаваемые профили Павла Степановича Нахимова и контуры парусника, а в центре площади Восставших были смонтированы таким же образом выполненные кораблики и другие украшения.