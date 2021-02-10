Некоторые поселки в Симферопольском районе временно останутся без воды

Часть улиц в поселках Симферопольского района останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В Алуште введут 10-часовой график подачи воды Временные неудобства связаны с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Подача воды может быть затруднена по адресам: микрорайон Белое -1, 2, 3, 4, 5, мкрн. Хошкельды, Каменка, село Ана-Юрт, поселок Айкаван, село Акрополис, СПК "Юбилейный", СПК "Дачник", СПК "Садовод", СТ "Дзержинец", село Мирное (частично), село Богдановка (частичное), село Белоглинка (частично).