Некрополи, форт и городища. Где в Крыму отдохнуть… с лопатой в руках

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 19. АиФ-Крым №19 12/05/2021

Отпуск или каникулы можно, конечно, провести у моря или на даче. И… устать от нечегонеделания и отсутствия живого общения. А если представить такой отдых: с физическим трудом, ежедневным знакомством с далёким прошлым, а также среди весёлых и любознательных людей?

Каждый год в Крым выезжают десятки археологических экспедиций. И для многих из них добровольцы, даже без опыта работы «в поле» — основательная подмога. Обычно стартуют волонтёрские наборы ещё в конце зимы. Но и в мае ещё не поздно записаться в одну из экспедиций.

Это важно Археологические экспедиции работают с волонтёрами в трёх форматах. Первый, характерный для многолетних крымских экспедиций, когда из года в год приезжают одни и те же люди. Такие добровольцы — с хорошим опытом, привычные к условиям, отличные помощники, и требуется их немного. Второй вариант — когда экспедиция получает грант для привлечения волонтёров. Им предоставляется питание, проживание. Дорогу в оба конца они оплачивают сами. Волонтёры не только работают на раскопе: для них предусмотрены экскурсии и лекции ведущих учёных об истории и археологических памятниках Крыма. Минимальный срок работы добровольца — 1-2 недели. При третьем варианте экспедиции набирают волонтёров из тех, кто готов оплатить не только дорогу к месту расположения лагеря, но и определённую сумму за каждый день нахождения здесь. Средства идут на питание, топливо и другие расходы экспедиции. Время пребывания в таком случае каждый доброволец определяет самостоятельно. Как правило, охотно приезжают добровольцы в экспедиции на берегу моря.