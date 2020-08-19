Нелегальные парковщики на плато Ай-Петри теперь «работают» после 18:00

На плато Ай-Петри после 18:00 продолжает работать нелегальная парковка авто, передает пресс-служба минкурортов.

На плато Ай-Петри незаконно взымали денежные средства за парковку Уточняется, что парковку теперь обслуживают сотрудники МУП «ТИЦ ЮБК», однако после 18:00, когда официально работники парковки завершают свой день, неустановленные лица взимают плату за пользование парковкой.

Напомним, что согласно официально утвержденному тарифу, стоимость парковки, расположенной в районе верхней станции канатной дороги, составляет 50 рублей в час, ее вместимость – 200 машино-мест.