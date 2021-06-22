Немецкое качественное образование для создания стабильного будущего

Многие иностранные абитуриенты рассматривают получение качественного и востребованного образования в Германии. Немецкое образование привлекательно своими педантичными требованиями к студентам, деловым подходом к программам обучения и перспективой трудоустройства после окончания университета. Абитуриентам владеющим на должном уровне немецким языком предлагается обучение в государственных университетах без оплаты. Особенность немецкого образования, это отличие законов и требований по землям расположения ВУЗов. Обучение в Германии построено на получении полного среднего, высшего образования уровней – бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также особенностью зачисления в немецкие ВУЗы по результатам выпускных экзаменов. Обучение в Германии иностранцев со знанием немецкого языка возможно бесплатно.

В Германии, получившие высшее образование могут рассчитывать на востребованную интересную деятельность и достойный достаток. Более двухсот пятидесяти ВУЗов Германии ежегодно принимают абитуриентов. Привлекает немецкое образование уровнем преподавания, который является одним из самых высоких и котируемых в мире, также достойное проживание и гарантированное трудоустройство, защищенное законодательно молодые кадры. После трудоустройства молодой специалист получает возможность получения специальной трудовой визы, что дает возможность жить и работать на территории Германии. Как и во многих странах, предлагающих получение достойного образования в Германии, имеются различные варианты получения грантов и стипендий от различных фондов и правительства для способных студентов.

Для поступления на немецком языке обучения иностранцам необходимо иметь уровень языка B1. При уровне немецкого ниже возможно пройти коммерческие курсы предвузовой подготовки. Очень важно определиться с направлением и университетом в Германии, так как подготовительные курсы ориентированы по выбранным направлениям. Пройдя данный цикл обучения абитуриент иностранец будет иметь преимущество при поступлении увеличивая свои шансы. Возможен вариант обучения на английском языке в аккредитованных ВУЗах Казахстана в течение двух семестров и далее поступать в университеты Германии. Немецкие абитуриенты поступают в университеты после тринадцатого года школьного обучения, в течение этого года идет активная подготовка школьников к поступлению. Иностранцы, не прошедшие этого подготовительного года, не могут сразу поступать после школы в университеты. Во время получения образования студентам Германии разрешены подработки. Особенностью обучения в Германии это обучение только по актуальным и востребованным специальностям, расписание координирует сам студент самостоятельно, активно работают студенческие скидки в магазинах, транспорте, развлекательных мероприятиях.

После получения университетского образования продолжить обучение иностранец может в магистратуре на бесплатной или платной основе. В Германии предусмотрены специальные организации выдающие гранты на обучение, одна из самых авторитетных является служба академических обменов. По окончанию учебного заведения Германии дипломы признаются всеми странами мира, существует возможность стажировки и трудоустройства в немецких компаниях на выгодных условиях, а также в дальнейшем получить рабочую визу в Германии. Оплата труда в Германии одна из самых высоких также как уровень жизни и возможности и перспективы карьерного роста.

Источник: http://key.kz/