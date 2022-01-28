Ненастоящие «Минёры». Зачем рассылают ложные сообщения в школы Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Крым №4 25/01/2022

С десяток российских регионов в январе этого года подверглись атакам. Во всех случаях в школы, вуза, училища, поступали звонки и сообщения о заложенных в зданиях бомбах. Каждое из них положено отработать: эвакуировать учеников и педагогов, обследовать помещения. Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Архангельск, Самара… В минувшую пятницу настал «час икс» для полуострова.

На электронные почты школ Севастополя, Симферополя, Керчи, Ялты, Бахчисарая, Евпатории, Феодосии, Алушты, Армянска, Ялты, Советского района пришли письма. Вот с таким текстом: «Школа заминирована. Я зол. Вы все ничтожества. Вы недостойны жить. Я помню, как в 2018 году Влад (студент, устроивший теракт в Керчи — ред.) расстрелял биомусор. Я всегда мечтал стать как он. Я теперь я готов. Вы все умрете. Вам всем конец».

Тень опасности

Этот день крымчане не забудут ещё долго. Многим пришлось сорваться с работы, чтобы забрать детей, эвакуированных из школ. Многие пытались дозвониться до педагогов — и оттого, что было занято, паниковали. Сообщения пришли также в Крымский федеральный университет и Керченский политехнический колледж: оттуда тоже выводили студентов.