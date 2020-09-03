Необходимо пересмотреть отношение к водопользованию в Крыму – эксперт КФУ

Ликвидировать водоемкие производства, рационально использовать воду, создать систему очистки сточных вод – такие меры по решению проблемы с нехваткой воды в Крыму предложили ученые географического факультета Крымского федерального университета, передает пресс-служба вуза.

Аксенов: мы рассматриваем даже «фантастические» варианты водоснабжения РК «Главная задача сейчас – рационально использовать имеющуюся воду. Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать «маловодные» производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива водоэкономное орошение», – отметил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Ученый считает, что важно более тщательно изучать и контролировать имеющиеся водные ресурсы полуострова. Так, из Балановского водохранилища в поселок Зуя вода идет самотеком под очень высоким давлением. Эту воду пьют, ей же промывают песок в карьерах, а кроме того, ей поливают растения не только в Зуе, но и в «Крымрозе». Поливная вода стоит дешево, и это необходимо исправить, подчёркивает Самохин. Если вода будет стоить 100 р./м3, гораздо меньше людей будет использовать её для полива.