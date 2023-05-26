Необходимы для сердца и нервов: диетолог назвал самые полезные сухофрукты

Сухофрукты принято относить к безвредной альтернативе сахару, а какие из них самые полезные?

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, что самые полезные сухофрукты — это финики, курага, инжир, сушеная смородина и чернослив.

По словам эксперта, в составе фиников высокая концентрация пищевых волокон и витамина В5. Эти элементы придают организму бодрость, энергичность, выносливость, а также позволяют притупить голод.

В кураге тоже есть пищевые волокна, а также в ней много магния, который понижает чувствительность к инсулину и необходим для нормальной работы нервной системы.

Диетолог отметил, что инжир в своем составе содержит фицин, который оказывают антибактериальное, заживляющее и антипаразитарное воздействие на организм.

В сушеной смородине пониженное содержание сахара и калорий. Кроме того, продукт считается важнейшим источником антиоксидантов, который защищает организм от воспалительных процессов и преждевременного старения.

В беседе с порталом «Спорт-Экспресс» Алексей Кабанов рассказал, что чернослив содержит много клетчатки и калия.

«Калий называют минералом сердца: он регулирует частоту сокращений сердечной мышцы. Дефицит калия приводит к аритмии и повышает риск сердечной недостаточности», — заключил эксперт.

Сухофрукты можно есть не только в свежем виде, но и добавлять их в различные блюда. Ранее редакция «Едим Дома» поделилась 15 лучшими рецептами угощений с сухофруктами.