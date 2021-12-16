Необычные райдеры известных рок-групп

Мэрилин Мэнсон

Мэрилин Мэнсон просит два предмета для своих наездников: мармеладных мишек Haribo и лысую беззубую проститутку. Это совсем не удивительно, учитывая тот факт, что все знают, что лысые беззубые проститутки очень любят мармеладных мишек Haribo.

deadmau5

Учитывая, что deadmau5 — диджей и немного скряга, у него действительно нет товарищей по группе, с которыми можно было бы повеселиться, или, как мы предполагаем, огромного антуража. Это могло бы объяснить, почему он просит «одно надувное животное не менее 5 футов в высоту и полностью надутое» — ему нужен приятель в раздевалке.

Моррисси / Смиты

Когда The Smiths начали свое последнее турне по Великобритании, которое набирало все больше и больше фанатов, Моррисси стал требовать, чтобы «молодой саженец размером не менее четырех футов, но не выше шести футов» помещался в его гримерку на каждом концерте. . Мы не уверены, хотел ли он дерева или маленького ребенка, в любом случае это странно.

Мадонна

Среди множества возмутительных просьб Мэдж на протяжении многих лет одна из наших любимых — ее настойчивое требование, чтобы все сиденья в ее туалетах не только были гигиенически чистыми, но и были совершенно новыми, чтобы ее задница была первой, кто на них садился. Мы предполагаем, что эти места, названные Мадонной, тут же порют на eBay.

Ван Хален

Оригинальный и лучший, Ван Хален по легенде запросил вазу M & Ms, «из которой« вынуты все коричневые ». Хотя это стало олицетворением возмутительных требований райдеров, группа поместила его туда по уважительной причине — у них была сложная техническая установка сцены, и они хотели убедиться, что промоутер уделяет пристальное внимание спецификациям сцены. Ну, в любом случае, это их сторона истории …