Необычный эксперимент: сборная Севастополя по киберспорту готовится к сдаче ГТО

Готовятся к труду и обороне – в Севастополе проводят необычный эксперимент. Сборная команда города по киберспорту приступила к регулярным тренировкам. Цель – осенью во время «Кубка губернатора» сдать нормативы ГТО. Для этого молодые люди регулярно посещают спортзал и занимаются с персональным тренером.

При упоминании термина «киберспортсмен» многие из нас представляют себе школьника, который целые сутки проводит перед монитором компьютера. Однако это не совсем так. Особенно если посмотреть на сборную команду Севастополя по киберспорту. Для многих её членов физическая культура уже давно является нормой жизни, а для тех, кто пока далёк от турника и штанги – появилась прекрасная возможность, в хорошем смысле, ворваться в мир бодибилдинга и фитнеса. Ведь в Севастополе проводят необычный эксперимент.

ЛЮДМИЛА ШЕРЕМЕТ, главный врач Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя: «Мы решили, что необходимо совместить приятное с полезным и как можно больше молодежи, которая занимается с компьютером, приобщить к регулярным, систематическим занятиям спортом. И конечно, как никто нам помогла команда по киберспорту, потому что они своим личным примером показали о том, что регулярный спорт – это хорошо, здорово. И самое главное, что за короткий срок можно добиться результатов».

Организаторами эксперимента стали городская Федерация компьютерного спорта и бюджетное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр». Партнёром выступила популярная городская сеть фитнес клубов «Сафари Спорт». Главная идея – сделать настоящий симбиоз реального и виртуального спорта, чтобы привить молодому поколению желание заниматься физической культурой офлайн.

ЕВГЕНИЙ ЕРЕМЕНКО, президент Федерации компьютерного спорта Севастополя: «Надо спортсменам развиваться разносторонне, а нормы ГТО – это наглядный такой комплекс, простой комплекс, с помощью которого можно понять эффективность и результативность».

Для участников, а это несколько человек из сборной команды Севастополя по киберспорту, была подготовлена специальная программа. Ребята занимаются с тренером по чёткому плану.

СЕРГЕЙ НЕБУТОВ, персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу: «Ну, мы изначально подготовили, разбили наши тренировки, отталкиваясь от физических качеств – это быстрота, сила, выносливость. Мы разбили на две тренировки. На первой тренировке мы развиваем быстроту и выносливость, на второй тренировке мы развиваем силу и ловкость».

По словам Виталия Усикова, капитана сборной команды Севастополя по Counter-Strike, накануне важных стартов он с командой проводит около 10 часов в день за компьютером. Молодой человек уверен, регулярные занятия спортом помогут лучше чувствовать себя и в виртуальном мире.

ВИТАЛИЙ УСИКОВ, капитан сборной команды Севастополя по Counter-Strike: «Это положительно влияет, потому что в игре, как и в любом виде спорта, а это киберспорт, нужно хорошее восприятие. Хороший сон, хорошее настроение. И после этого, когда ты приходишь в спортзал, ты выплёскиваешь все негативные эмоции, и тем самым остаются только позитивные. И ты можешь играть в своё удовольствие на максимальном уровне».

Уже этой осенью, в октябре, состоится второй по счёту Кубок губернатора по киберспорту. Организаторы планируют в рамках именно этих масштабных соревнований как раз и провести контрольную сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»